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CPTPP大會將登場 台裔加拿大企業家為台灣入會遊說

2024/11/27 18:35（11/27 19:31 更新）
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加拿大台裔企業家高鈞彥（左）和江許山（右），積極參與在溫哥華舉行的一系列跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）相關會議，稱遇見不少成員國官員都肯定台灣，但仍有障礙，明年由澳洲擔任主席國，將繼續推動台灣入會。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年11月27日
加拿大台裔企業家高鈞彥（左）和江許山（右），積極參與在溫哥華舉行的一系列跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）相關會議，稱遇見不少成員國官員都肯定台灣，但仍有障礙，明年由澳洲擔任主席國，將繼續推動台灣入會。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年11月27日
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（中央社記者程愛芬溫哥華26日專電）跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會年度大會明天在加拿大溫哥華登場，台裔加拿大企業家積極為台灣入會進行遊說工作，也同步推動加拿大和台灣雙邊自由貿易協定談判。

CPTPP所有會員國將於明天和後天於溫哥華國際會議中心開會，今天已經有許多「暖身」會議登場，有一些成員國互相舉行雙邊會晤，還有多場企業界交流會。

台裔加拿大企業家非常關注台灣申請案能否會在本屆執委會中被討論，一些企業家今天在會場中遇見CPTPP成員國的官員時主動為台灣遊說拉票，盼各國能摒除政治因素，認真評估台灣加入對整個組織帶來的經貿利益。

GTMA加拿大全球衛生協會副會長高鈞彥經營一間生物試劑儀器公司，他從一些官員口中探聽到台灣申請案在本屆大會上被討論的可能性很低，比較有機會的是排在下一次澳洲擔任主席國時的年會上。

他說：「CPTPP採取共識決，台灣的申請案需要所有會員國都支持，目前遭遇到阻力，如果加拿大能以主席國的身分協調台灣申請案的工作小組成立就非常棒了。」

跨足電子、生化等多個產業的企業家江許山也在今天的CPTPP場邊會議上碰到多個國家的官員，表示「白天我以加拿大人身分做商業交流，晚宴時我以台灣人身分做國民外交，就算台灣入會在CPTPP一時出現阻礙，還可以談國與國之間的雙邊貿易協定啊！台灣棒球都拿世界冠軍了，沒有什麼事是不可能的」。

世界台灣商會聯合總會國際事務委員會副主委許志遠曾於今年5月率領20多名北美企業家展開「渥太華叩門之旅」，與數十名加國參眾議員會面，宣揚台灣加入CPTPP所創造的整體效益。

許志遠表示，美國總統當選人川普（Donald Trump）丟下了一個「關稅震撼彈」，帶來許多不確定的經濟因素，這更顯示優質經貿夥伴結合在一起的重要性，而台灣加入CPTPP絕對是經濟體的大補丸，「我們努力讓每一個成員國了解到，這是一個經貿問題，不應該因政治而影響專業判斷。台灣是世界供應鏈的重心，如果不加入的話，對成員國是很大的損失」。

加拿大是今年CPTPP輪值主席國，因此在一連2天的會議結束後，加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）將舉行記者會，台灣與中國的入會申請進度可望有明朗答案。（編輯：張芷瑄）1131127

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）大會在溫哥華國際會議中心舉行，除了主要的執委會議之外，還有許多周邊會議、論壇和企業交流會。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年11月27日
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）大會在溫哥華國際會議中心舉行，除了主要的執委會議之外，還有許多周邊會議、論壇和企業交流會。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年11月27日
世界台灣商會聯合總會國際事務委員會副主委許志遠曾主辦CPTPP「渥太華叩門之旅」，還在許多場合宣揚台灣入會好處，他對台灣入跨太平洋夥伴全面進步協定充滿信心。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年11月27日
世界台灣商會聯合總會國際事務委員會副主委許志遠曾主辦CPTPP「渥太華叩門之旅」，還在許多場合宣揚台灣入會好處，他對台灣入跨太平洋夥伴全面進步協定充滿信心。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年11月27日
CPTPP大會將在溫哥華國際會議中心舉行，現場還有許多周邊會議，但所有會議與會者都需邀請註冊才能參加。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年11月27日
CPTPP大會將在溫哥華國際會議中心舉行，現場還有許多周邊會議，但所有會議與會者都需邀請註冊才能參加。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年11月27日
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外媒：CPTPP大會暫擱置台灣中國入會案
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