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澳洲批准英國CPTPP入會協定 12月24日生效

2024/11/7 22:11（11/7 22:18 更新）
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汶萊和澳洲批准英國的CPTPP入會協定。（中央社製圖）
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（中央社記者陳韻聿倫敦7日專電）英國商業暨貿易部今天公告，英國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），新增兩個批准英國入會協定的既有CPTPP成員經濟體，即汶萊和澳洲。

其中，汶萊與英國的雙邊貿易將自12月15日起適用CPTPP

CPTPP 小百科

  • 跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）原為跨太平洋夥伴關係協定（The Trans-Pacific Partnership，TPP），是一個綜合性的自由貿易協定。
  • 內容：奠基於TPP，包含貨物貿易、智慧財產權、政府採購與競爭政策等。透過開放市場、打擊貿易保護主義，促進區域經濟整合，欲消除成員國之間超過98%的關稅，鞏固及加強各成員國的優勢產業地位。
  • 成員國：日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。英國已獲准加入。
  • 緣起：2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP。 CPTPP已於2018年12月底生效。

資料來源：經濟部國際貿易局

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規範，與澳洲則自12月24日起適用。

目前在CPTPP既有成員經濟體中，已有9個成員陸續批准英國入會協定，僅剩加拿大和墨西哥未批准。

CPTPP新成員入會協定生效實施的條件為，以英國為例：英國及所有11個既有成員經濟體均批准英國入會協定後60天；或者英國及至少6個既有成員經濟體（即達既有成員半數以上）批准英國入會協定後60天，且距離英國本身簽署入會協定已至少15個月。

今年8月，批准英國入會協定的既有CPTPP成員經濟體累計達6個，也就是達協定正式生效實施的最低門檻。

未來只要新增1個完成批准英國入會協定並完備國內程序的CPTPP成員經濟體，適用英國CPTPP貿易條件的國家就多1個。

英國的CPTPP入會案被視為極具指標意義，有助為未來的入會審核建立高標準。開始適用CPTPP貿易條件、正式成為CPTPP一員後，英國將有權參與其他經濟體的入會案審核和決策程序。CPTPP採「共識決」。（編輯：韋樞）1131107

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