本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
CPTPP
新聞專題
CPTPP1/300
首頁 / 政治

台灣加入CPTPP 綠：盼成員國別受不當外力壓迫

2024/10/28 16:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北28日電）跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會，將於11月27及28日在輪值主席國加拿大登場，民進黨立法院黨團今天表示，台灣已具備入會所需條件，呼籲成員國公平客觀對待台灣的入會，不要有政治考量，也不要受到不當外力壓迫。

民進黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會。

對於媒體詢問台灣爭取加入CPTPP，今年將是非常關鍵的一年，民進黨團幹事長吳思瑤表示，今年是台灣申請加入非常關鍵的一年，每一個可以爭取的機會台灣都做足準備。

吳思瑤指出，包括高規格以及落實貿易規範的承諾等，台灣已經具足條件，第2關是成員國要共同同意，她嚴正呼籲希望所有成員國公平客觀對待台灣的入會，不要有政治考量，也不要受到不當外力壓迫，希望台灣今年申請有正向結果。（編輯：林家嫻）1131028

#CPTPP
#台灣
#民進黨立法院黨團
#吳思瑤
#民進黨團
吳思瑤
吳思瑤指違憲新三寶 黃國昌反嗆自我角色認知錯亂民進黨團籲在野停止詆毀大法官 行使人事同意權
CPTPP
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
英國加入CPTPP獲7國批准 郭智輝盼民主同盟國家挺台
172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：