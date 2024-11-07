經長：加入CPTPP須3原則全符合 中國進度應不會很快

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（中央社記者劉千綾台北7日電）台灣申請加入CPTPP進度受關注，立委關切是否面臨來自中國壓力。經濟部長郭智輝今天表示，CPTPP入會案須遵循符合高標準、貿易承諾以及共識決定3原則，但成員國對中國是否符合高標準、貿易承諾等條件，尚無一致看法，中國申請加入CPTPP進度應不會很快。

郭智輝、經貿辦和國發會等官員今天出席立法院經濟委員會，就「我國當前經貿情勢分析及如何有效拓展國際經貿空間戰略規劃之相關政策作為，暨申請加入CPTPP進度說明、成員國立場分析與跨部會推動機制」進行報告，並備質詢。

台灣2021年9月22日正式遞出申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），朝野立委關切台灣CPTPP申請進度，以及川普上任後是否影響台美21世紀貿易倡議的談判進度。

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣表示，台灣長期已和美國建立良好的經貿基礎，未來會持續和川普團隊聯繫，確定經貿談判策略，朝向繼續維持相關工作。

經濟部國際貿易署署長江文若表示，川普上任後，經濟部會積極強化台美經貿的相關論述。此外，台美21世紀貿易倡議首批協定已完成簽署，目前須視美方進度，因美國政府要向國會報告，預計提出報告後，還需要一段時間才能生效。

民進黨立委邱議瑩、陳培瑜等人質詢時關切，政府是否針對CPTPP申請入會，向成員國進行相關遊說工作，以及成員國是否面臨來自中國的壓力。

顏慧欣表示，現在已經透過多邊、雙邊等架構推展入會進度，持續進行遊說工作，包括安排與成員國的雙邊會談，雖然尚未成立工作小組，但成員國都同意台灣貿易符合高標準門檻和承諾，申請過程應尊重CPTPP共識決，成員國要有一定的共識決，才會對外表達意見。

根據規定，CPTPP入會案須遵循「奧克蘭三原則」，包括必須完全符合協定高標準、遵循貿易承諾、由全體CPTPP成員共識決定。郭智輝表示，對於中國是否符合高標準、貿易承諾等2項條件，成員國尚無一致看法，推估中國申請加入的進度應該不會很快。

郭智輝也指出，台灣與CPTPP成員國目前有約15%產品需要繳納關稅，主要涵蓋石化、鋼鐵、金屬和紡織等產品，以越南、日本和墨西哥市場為主。經貿官員補充，台灣申請加入CPTPP時，會與成員國談判關稅優惠等相關議題。

在與主要貿易夥伴的經貿談判方面，經濟部表示，目前有美國台美21世紀貿易倡議、台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），與加拿大的投資促進及保障協議（FIPA），以及與英國提升貿易夥伴關係（ETP）協議等。

根據經貿辦書面報告資料，CPTPP是高標準與自由化程度高的貿易協定，包括英國在內的12個成員2023年與台灣貿易總額達2204億美元，占全年對外貿易總額25.8%。（編輯：林家嫻）1131107