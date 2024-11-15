經部估今年電資外商對台採購成長 連5年破2千億美元

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（中央社記者劉千綾台北15日電）2024經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮登場，Apple、NVIDIA、Microsoft、Google、AWS等大廠獲獎。經濟部表示，根據資策會預估，今年電子資訊外商對台採購金額可望達2341億美元，年增3%，連續5年超過2000億美元，希望外商與台廠持續深化互利合作。

2024經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮（IPO Awards Ceremony）昨天舉行，由經濟部長郭智輝親自頒獎給來自美國、德國、日本等國際大廠。

郭智輝表示，強調台灣面對全球供應鏈重組，深化跨國夥伴互利模式正是當務之急，期待透過與外商的合作，一起掌握地緣政治變化所帶來的商機。

經濟部表示，獲獎廠商包括Apple、NVIDIA、Microsoft、Google、AWS等全球市值前5大企業；根據資策會產業情報研究所（MIC）預估，2024年電子資訊外商對台採購金額可望達2341億美元，較去年成長3%，並且是連續5年超過2000億美元。

其中Microsoft與Google等業者對台採購金額較2023年大幅增加，顯見台灣電子資訊產業在全球供應鏈的吸引力與競爭力。

經濟部表示，電子資訊國際夥伴績優廠商獎項希望透過多元指標，彰顯跨國企業在台的貢獻，獎項包括技術加值夥伴、策略亮點夥伴與關鍵供應夥伴，即分別獎勵在台灣設有研發中心，協助政府政策落實以及協助台灣產業發展供應鏈關鍵地位的合作夥伴。

此外，經濟部也評選出協助台灣形塑永續生態的國際廠商的綠色系統夥伴，在台灣設立應用研發環境，致力創新人才培育的創新應用夥伴、引領產業掌握軟硬整合商機的軟性加值夥伴，以及對台廠採購金額、雇用人數等指標成長相關的市場擴大夥伴。

台灣中小企業也從廠商提供的數位轉型方案中獲益，經濟部舉例說明，LINE與台灣電信業者合作，開拓AI在各種情境的解決方案，降低中小店家5成人力需求；IBM協助台灣電子製造、金融、醫療、零售等產業，導入AI科技應用，加速企業數位轉型與提升企業生產力。

經濟部期許，電子資訊國際夥伴能夠持續與台灣產業有更深入且多元的合作，除了加薪外並加強對員工的照顧、提供更友善的工作環境，在這波全球資通訊轉型升級的浪潮中，提升雙方競爭力，共創更美好的未來。

經濟部表示，今年獲獎廠商包括AMD、Infineon、Lam Research、AWS、Google、NVIDIA、Micron、ROHM、TEL、Cadence、Dell、Intel、CISCO、HPE、Synopsys、IBM、LINE、Qualcomm、Apple、HPI、Broadcom、Microsoft等廠商。（編輯：潘羿菁）1131115