本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

郭智輝遭指漏報崇越持股轉讓 經部：皆依規定申報

2024/11/14 21:33（11/14 21:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
經濟部長郭智輝。（中央社檔案照片）
經濟部長郭智輝。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北14日電）民眾黨立委黃國昌接獲檢舉指出，經濟部長郭智輝上任前辭崇越策略長職務，崇越延遲重訊公告違反規定，郭智輝亦漏申報辭職前持股轉讓資訊，證交所卻沒開罰。經濟部表示，郭智輝在辭任崇越集團職務以及股權轉讓時，都有依照相關規範公開資訊、申報。

至於崇越發布重訊是否有符合規範，經濟部表示，由於郭智輝現已離開崇越，後續須由崇越向證交所說明。

黃國昌今天在立法院質詢表示，他接獲檢舉指出，郭智輝就任經濟部長前辭崇越策略長職務，依規定崇越應發布重大訊息，卻直到被檢舉，崇越才延遲超過1個月補發重訊，證交所對此也沒有開罰。

金管會主委彭金隆說明，規定就是規定，不會遇到大官即有變化。證交所董事長林修銘表示，若是第一次發生，證交所會先發文警告，當時證交所有發文警告崇越。

對於黃國昌披露，郭智輝4月辭崇越職務，依規定5月仍應申報辭職前持股轉讓資訊，有人向證交所檢舉後，證交所卻稱「4月辭職、5月不用申報」。林修銘表示，若沒有申報持股轉讓，依規定要處罰，證交所回去查明，他也允諾，將在1週內給結果。

經濟部晚間說明，郭智輝在辭任崇越集團職務以及股權轉讓時，都有依照相關規範公開資訊、申報。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

依證券交易法第25條第2項規定，「公開發行公司」內部人應於每月5日以前將前一個月持股變動的情形向公司申報，公司應於每月15日以前，彙總申報並輸入「公開資訊觀測站」。

經濟部表示，郭智輝4月上旬離開公司時，已經申報過一次持股變動的情形，至於隔月5日申報要前一個月底時的資料，但當時郭智輝已離開崇越，關於公司要不要再申報一次，後續須由證交所與崇越公司確認。（編輯：黃國倫）1131114

#林修銘
#金管會
#崇越
#彭金隆
#黃國昌
#經濟部
#經濟部長
#郭智輝
#證交所
郭智輝
慰勉搶修復電人員 總統：台電像超人也像聖誕老人郭智輝疑漏報崇越持股轉讓證交所沒罰 林修銘允查明
黃國昌
立院初審行政院組織法 朝野支持增設運動部憲法訴訟法黃國昌喊團進團出 綠：正向期待立場一致
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.74
更多編輯台推薦新聞：