吳思瑤指違憲新三寶 黃國昌反嗆自我角色認知錯亂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北27日電）民進黨團幹事長吳思瑤指民眾黨立委黃國昌是「違憲新三寶」。黃國昌今天說，吳思瑤自我角色認知錯亂，把自己貶低為賴政府立法局成員，背棄自己過去的理想與主張，只為鞏固綠色新威權。

憲法法庭判決國會職權修法部分違憲。總統府25日指出，總統賴清德願依判決意旨，並在立法院朝野黨團具共識前提下，就總統憲法職權赴立法院國情報告。吳思瑤對此表示，總統國情報告議案已成案，待立法院長韓國瑜召集朝野協商，若不協商，民進黨團考慮提出。

台灣民眾黨下午舉辦「賴政府，搞什麼鬼」集結宣講活動。黃國昌會前受訪時表示，民進黨要把憲法判決重新看一次，宣告違憲範圍不是只有修正後的條文，是連總統賴清德當立委時的立法院職權行使法第15條之2第1項，立法院經過委員提議、程序委員會排定時程，邀總統來立法院國情報告，綠色大法官都宣告違憲。

對於吳思瑤點名黃國昌，國民黨立委翁曉玲、吳宗憲3人是立院「違憲新三寶」。黃國昌說，吳思瑤自我角色認知錯亂，當大法官宣告官員在立法院可以公然說謊，吳思瑤作為立委竟然沒有任何感覺，把自己貶低為賴政府立法局的成員。

民眾黨12月黨代表改選，傳出黨內分為「夫人派」與「地方派」。黃國昌表示，民眾黨從上到下只有一派，要讓台灣成為真正可以實踐人民意志、讓人民過好生活，民眾黨是履行政見、對人民負責的政黨，全黨上下一心，為了實現公平正義而努力。

另外，北檢偵辦京華城案，認為柯文哲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄、圖利等罪，且共犯許芷瑜逃亡海外，有勾串之虞，聲請延押。北院訂於10月29日由辯護人閱卷、10月31日下午開延押庭。

黃國昌說，他要請教賴總統，16年前面對陳水扁案子，不是說有證據就起訴，不應押人取供侵害人權，柯文哲2個月前放棄抗告時就說會全力配合調查，結果北檢拿不出像樣證據來起訴，還要繼續羈押，「請教賴清德會不會雙標得太厲害？」

黃國昌表示，從台北地檢署聲請要延押柯文哲後，民眾黨中央緊急應變小組就開會，將會密切關注北檢提出延押申請在法院審查狀況，應變小組視結果會再進一步回應。

至於黨內是否覺得情況不樂觀，黃國昌說，這是最基本的常識問題，這次延押庭的法官，跟上次羈押柯文哲的法官是同一個法官。（編輯：林克倫、林家嫻）1131027