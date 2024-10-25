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民眾黨團批憲法法庭 對官員呵護備至、給免死金牌

2024/10/25 18:17（10/25 21:14 更新）
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國會職權修法釋憲案，憲法法庭25日宣示判決，部分違憲、部分合憲。民眾黨立法院黨團下午舉行記者會回應，黨團總召黃國昌（左2）、主任陳智菡（右1）、立委吳春城（左1）、麥玉珍（右2）出席。中央社記者翁睿坤攝　113年10月25日
國會職權修法釋憲案，憲法法庭25日宣示判決，部分違憲、部分合憲。民眾黨立法院黨團下午舉行記者會回應，黨團總召黃國昌（左2）、主任陳智菡（右1）、立委吳春城（左1）、麥玉珍（右2）出席。中央社記者翁睿坤攝　113年10月25日
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（中央社記者郭建伸台北25日電）憲法法庭今天判決國會職權修法部分違憲、部分合憲。民眾黨團總召黃國昌批評，憲法法庭判決令人遺憾，對行政官員呵護備至，使國會調查權空洞化，創造獨步全球的憲法價值，也給所有行政官員一塊免死金牌。

國會職權修法生效，民進黨立院黨團、總統賴清德、行政院及監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲。憲法法庭今天下午宣示判決，國會職權修法部分違憲、部分合憲。

民眾黨團下午舉行記者會，黃國昌表示，憲法法庭的判決令人遺憾，對行政官員呵護備至，行政官員在國會公然說謊受罰，在憲法法庭眼中是違憲，創造獨步全球的憲法價值。

黃國昌指出，這次判決並沒有如同民進黨團總召柯建銘主張整個立法程序違憲，判決中可發現，立法院對於行政官員、被提名人等要求，大法官並不認為違憲，甚至連民進黨立委吵得最兇的反質詢也沒被宣告違憲；但若官員、被提名人違規要課予處罰等相關條文全部違憲，這代表憲法法庭要讓國會調查權徹底空洞化。

黃國昌說明，行政官員在國會公然說謊不可以課予處罰，若處罰就是違憲，有哪個國家的行政官員在國會說謊可以不用負責，這就是民進黨組成的憲法法庭所創造的中華民國特有憲政價值。這印證憲法法庭在意的是，別讓國會享有正常調查權，也不要追究官員在國會裡公然說謊。

黃國昌強調，他相信看到憲法法庭判決後，總統賴清德、行政院長卓榮泰應該非常開心，因為這給了所有行政官員一塊免死金牌，未來官員到國會後，一樣能混就混、能騙就騙，不用承擔任何法律責任。

媒體詢問，藍白是否會聯手修法並修到合憲為止。黃國昌回應，民眾黨團會提出版本，並尊重國民黨團的黨內程序，但目前釋憲結果的內部邏輯錯亂，將導致接下來修法困難。

談及總統國情報告，黃國昌指出，這次判決實質上對賴總統呵護備至，並鋪好一條康莊大道，賴總統不必擔心違反競選承諾，因為大法官已經立好擋箭牌，明定立委不能提出建言、一提問就是違憲。

至於釋憲結果是否影響大法官人事同意權排入立法院議程，黃國昌回應，民眾黨團一向主張透明、實質審查，從未擱置大法官人事同意案，反觀民進黨打假球，一方面從未排人事權進入議程，另一方面卻造謠在野黨不肯審查，對媒體認知作戰。（編輯：林克倫、張若瑤）1131025

國會職權修法釋憲案25日下午宣判，部分違憲、部分合憲。民眾黨立法院黨團舉行記者會，黨團總召黃國昌（左2）出席表示，判決對行政官員呵護備至，給了免死金牌，對於結果感到非常遺憾。中央社記者翁睿坤攝　113年10月25日
國會職權修法釋憲案25日下午宣判，部分違憲、部分合憲。民眾黨立法院黨團舉行記者會，黨團總召黃國昌（左2）出席表示，判決對行政官員呵護備至，給了免死金牌，對於結果感到非常遺憾。中央社記者翁睿坤攝　113年10月25日
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