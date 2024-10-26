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黃國昌：挽救司法公信力 民眾黨團續推改革法案

2024/10/26 19:54
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（中央社記者郭建伸台北26日電）國會職權修法遭憲法法庭判決部分違憲，民眾黨團總召黃國昌今天表示，絕大多數民眾不認同憲法法庭判決，接下來要被改革的對象是綠色大法官，為挽救司法公信力、貫徹憲法監督制衡，民眾黨團會勇敢推出相關改革法案。

國會職權修法生效，但民進黨立院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭昨天做出民國113年憲判字第9號判決結果，國會職權修法部分違憲、部分合憲。

黃國昌今天出席民眾黨新北市黨部主辦的「北大哈囉win親子活動」，並於會前接受媒體訪問。

談及民進黨團擬提新的國會職權法案，黃國昌質疑，台灣作為民主法治國家，國會調查權被綠色大法官徹底閹割，民進黨團推出的國會改革法案，是否還符合過去高舉的理想。

黃國昌表示，憲法法庭認為行政官員在國會公然說謊不可以處罰，如果公開說謊而遭處罰就是違憲，這算是民主憲政和法治嗎；他相信絕大多數台灣人民不認同憲法法庭判決，接下來要被改革的對象是由民進黨所組成的綠色大法官。

媒體詢問，部分大法官即將卸任，民眾黨團接下來是否嚴審大法官人事同意權。

黃國昌說，7位大法官在卸任前夕，對台灣的民主憲政、國會調查權，做出災難性的判決，這是不負責任的作法。大法官闖這麼大的禍，然後甩身就走，所有台灣人民以及下一代要去承受留下來的爛攤子。

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媒體詢問是否可能再提國會職權修法。黃國昌表示，民眾黨團不會畏懼綠色大法官設下的障礙，會繼續往前邁進，身為國會一份子，捍衛的不僅是國會尊嚴，也要捍衛國會有效扮演監督制衡角色。

談及國民黨立委所提憲法訴訟法修法，黃國昌說，司法改革本來就是蔡政府執政8年，台灣人民不滿意的其中一項，結果賴政府上台後，雪上加霜，如何挽救司法在台灣人民心目中的公信力、貫徹憲法監督制衡、真正保護被害人，不讓少數沒民意基礎的大法官恣意配合民進黨黨意，民眾黨團一定會勇敢努力推出相關改革法案。（編輯：林克倫）1131026

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