國會職權修法部分違憲 周萬來憂限縮立法權 朝野立委互批

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（中央社記者王揚宇、王承中台北28日電）國會職權修法遭憲法法庭判部分違憲，立院司法及法制委員會今天邀立院秘書長周萬來報告。在野批評大法官成綠營打手，民進黨立委反批抹黑。針對判決結果，周萬來說，撇開秘書長的角度，「法庭內可能過大限縮立法權」。

憲法法庭25日做出民國113年憲判字第9號判決結果，國會職權修法部分違憲、部分合憲。立法院司法及法制委員會今天邀請周萬來列席就「113年憲判字第9號判決，國會行使職權的困境與未來」進行專題報告，並備質詢。

周萬來依照所提書面報告說明，立法院有關議事表決方式的決定與實際運作，憲法法庭判決結果予以肯認，屬立法院國會議事自律的範疇。另外，立法院各黨團及立委如認為未來仍有採取修法的必要，尊重立委提案及審議結果，也會配合處理相關行政支援工作。

台灣民眾黨立委黃國昌質詢說，是否贊成憲法法庭這次看法。周萬來表示，如果撇開秘書長角度，他認為法庭內可能過大限縮立法權。

國民黨立委林思銘指出，法案審查過程中，民進黨一直主張過程黑箱，但憲法法庭最終認定合憲，即便有瑕疵也尊重國會自律原則，過去那些說程序不合法的人，是否要向周萬來及社會道歉。

民進黨立委沈發惠說，大法官依據中華民國憲法、憲法增修條文做出判決，在野黨卻不斷抹黑。

民進黨立委吳思瑤說，很多立委說判決出來後，立法院會淪為沒有牙齒的老虎，但她認為，大法官要跟各界說的是，立法院不能成為亂咬人的瘋狗，但在野立委卻指鹿為馬、張冠李戴。

吳思瑤呼籲停止詆毀攻擊大法官、盡速行使人事同意權，以及終止各項調閱委員會或調查小組，並針對釋憲結果，朝野啟動立法院職權行使法的修法。

民進黨立委陳俊宇關注總統赴立法院國情報告等議題，詢問周萬來是否針對此議題做相關安排，包括動線等。周萬來說，有向立法院長韓國瑜簡單報告，但涉及維安，他不便在此說明，而從判決結果來看，這屬於總統的主動權，立法院無法干涉。

此外，針對民進黨團幹事長吳思瑤質疑國民黨立委翁曉玲是「違憲新三寶」，翁曉玲今天回應，吳思瑤也常發表一些在專家眼中確實不夠格的法律意見，只是她們都很有修養，不會公開抨擊，呼籲在立法院的討論都應理性專業，不需要指責批評，這非常不妥。（編輯：翟思嘉）1131028