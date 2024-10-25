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府：賴總統願依照釋憲判決意旨 赴立法院國情報告

2024/10/25 19:31（10/26 11:18 更新）
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總統賴清德。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北25日電）憲法法庭今天判決國會職權修法部分違憲。總統府晚間指出，總統賴清德尊重判決結果，也願意依判決意旨，並在立法院朝野黨團具共識前提下，就總統憲法職權，赴立法院進行國情報告。

國會職權修法生效，但民進黨立院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為聽取國情報告、人事同意權行使、調查權行使，以及刑法「藐視國會罪」等有違憲之虞，先後聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭下午做出民國113年憲判字第9號判決結果，國會職權修法部分違憲、部分合憲。

憲法法庭今天判決，總統沒有向立法院提出國情報告的憲法義務，同時立委要求聽取國情報告後可即時詢答，憲法法庭也認定違憲。

總統府發言人郭雅慧晚間透過媒體群組表示，賴總統尊重憲法法庭對釋憲案的判決結果，也期待有關部門依判決意旨，維護國家憲政體制與人民基本權利。

郭雅慧說明，立法院職權行使法及刑法從修法到釋憲的過程中，社會上有許多討論與辯證，如今憲法法庭已經作出判決，期盼朝野各政黨能夠共同攜手，守護台灣自由民主憲政體制，為國家永續發展及民眾權利福祉共同努力，讓台灣的民主更深化、更具韌性。

郭雅慧指出，賴總統也願意依照憲法法庭最新判決意旨，並在立法院朝野黨團具共識前提下，就總統的憲法職權，赴立法院進行國情報告，在國家最高的立法機關，向全體民眾報告國家發展情勢。（編輯：翟思嘉）1131025

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