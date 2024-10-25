本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
國會職權修法
新聞專題
國會職權修法23/300
首頁 / 政治

國會職權修法釋憲案大事記

2024/10/25 16:00（10/25 19:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
憲法法庭25日宣判國會職權修法部分違憲、部分合憲。（中央社製圖）
憲法法庭25日宣判國會職權修法部分違憲、部分合憲。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北25日電）國會職權修法生效，民進黨立院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲。憲法法庭今天下午宣判，國會職權修法部分違憲、部分合憲。

以下為國會職權修法釋憲案大事記：

--民國113年6月26日，立法院於今年5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，行政院提出覆議遭立法院否決，總統於6月24日公布，國會職權修法法律於6月26日生效。

--6月26日，民進黨立法院黨團提出立法程序有重大明顯瑕疵應屬無效等7大理由，向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

--6月27日，行政院認為，為避免憲法保障的人權及公益遭受難以回復的損傷，向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，在憲法訴訟判決做成前，暫時停止相關條文適用。

--6月28日，總統賴清德認為國會職權修法對憲法權力分立和制衡原則造成危害風險，委託律師洪偉勝到司法院遞狀，向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

--7月1日，監察院認為相關修法已嚴重妨害調查權行使，違反憲法權力分立原則，監察院調查處處長楊昌憲在律師陪同下，到司法院遞交釋憲及暫時處分聲請書。

--7月10日，憲法法庭就國會職權修法釋憲案的暫時處分部分進行準備程序，邀請聲請人與立法院陳述意見。

--7月19日，憲法法庭裁定國會職權修法有關「聽取國情報告」、「聽取報告及質詢」、「人事同意權行使」、「調查權行使」、「聽證會舉行」及「藐視國會罪」等規定暫停適用。

--8月6日，憲法法庭進行言詞辯論，邀請聲請人、立法院及專家學者就立法程序、總統國情報告、聽取報告與質詢、人事同意權、調查權、聽證會及藐視國會等規定陳述意見。審判長許宗力於結辯後宣示言詞辯論終結。

--10月25日，憲法法庭對國會職權修法釋憲案宣示判決，部分合憲、部分違憲。（編輯：吳協昌）1131025

#司法院
#民進黨立法院黨團
#洪偉勝
#國會
#許宗力
#憲法法庭
#賴清德
#行政院
#釋憲
#國會職權
延伸閱讀
國會職權修法釋憲言詞辯論 各方論述一覽國會職權修法藍綠主張比一比 人事同意權、藐視國會條文詳解藍委擬提高釋憲判決門檻 民團籲勿不當修法國會職權修法釋憲案大事記憲法法庭認官員以問答問不構成反質詢 拒絕答復處罰鍰違憲聽證會缺席、拒給資料處罰鍰違憲 憲法法庭：備詢者有權拒答府：賴總統願依照釋憲判決意旨 赴立法院國情報告
賴清德
黃國昌：挽救司法公信力 民眾黨團續推改革法案陸談抗日戰爭 陸委會：中共奢談抗戰扭曲史實
洪偉勝
立法院職權修法釋憲 府：訴訟代理3人總費用45萬元洪偉勝：藍白立委在憲法法庭發言比立院多
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
國會職權修法 憲法法庭判部分違憲、部分合憲【判決書全文】
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：