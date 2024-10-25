國會職權修法釋憲下午宣判 吳思瑤籲勿預帶風向

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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北25日電）國會職權修法釋憲案，憲法法庭今天下午3時宣示判決。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，沒有人會預先知道結果，雖然她有點緊張，但民進黨團保持樂觀與信心，也希望大家尊重憲法法庭判決，不要預帶風向。

此外，台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌在議場前受訪提及，待憲法法庭判決出爐後再評論，但憲法法庭表現荒腔走板，這次憲法法庭會貫徹總統賴清德的意志到什麼程度，就拭目以待。

國會職權修法生效後，民進黨立法院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞先後聲請釋憲。憲法法庭訂於今天下午3時宣示判決，並開放旁聽與網路直播。

對此，吳思瑤上午在立法院接受媒體聯訪時表示，對於國會擴權法案釋憲結果，沒有人會預先知道，但民進黨團做足準備，有信心會取得憲法法庭的認同。

吳思瑤說，釋憲結果為何，是否全部違憲還是部分違憲，大法官很專業，可以提供國會視野以外的法學觀點。民進黨團總召柯建銘和她、律師、民進黨在立法院司法及法制委員會的成員，已約好一起看直播，針對釋憲結果進行相關討論及後續因應。

吳思瑤指出，民進黨團保持樂觀與信心，也相信民進黨捍衛的方向正確無誤，尊重釋憲結果；然而國民黨似乎對外放話稱民進黨開的憲法法庭就會宣告違憲等，民進黨團希望大家尊重憲法法庭的解釋、不要預設立場、不要預帶風向，更不要啟動詆毀大法官、鬥臭憲法法庭的作為，國家只有一部憲法，憲法沒有顏色。（編輯：蘇志宗）1131025