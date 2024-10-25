國會職權修法釋憲案 憲法法庭下午3時宣示判決【直播】

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（中央社記者林長順台北25日電）國會職權修法生效，民進黨立院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞先後聲請釋憲。憲法法庭訂於今天下午3時宣示判決，並開放旁聽與網路直播。

司法院表示，目前會到庭聽判者包括民進黨立法院黨團訴訟代理人律師陳一銘、行政院訴訟代理人律師賴秉詳、監察院訴訟代理人律師李元德、法務部專門委員李貞慧。立法院、賴總統均未派員出庭。實際到庭者以開庭前的報到名單為準。

影片來源：Judicial Yuan 司法院影音

立法院於今年5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，行政院提出覆議遭立法院否決，總統於6月24日公布，國會職權修法相關法律已於6月26日生效。

民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德、監察院先後聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭7月10日就暫時處分召開準備程序庭，7月19日裁定國會職權修法有關「聽取國情報告」「聽取報告及質詢」「人事同意權行使」「調查權行使」「聽證會舉行」及「藐視國會罪」等規定暫停適用。

憲法法庭於8月6日邀集聲請人與立法院代表及訴訟代理人進行言詞辯論，歷時約6小時，審判長許宗力於聲請人、相關機關結辯後，宣示言詞辯論終結，本案於言詞辯論終結後3個月內宣示判決。

憲法法庭日前公告，113年度憲立字第1號立法委員柯建銘等51人、113年度憲國字第1號行政院、113年度憲國字第2號總統賴清德及113年度憲國字第3號監察院等4案聲請案，訂於今天下午3時於憲法法庭（司法大廈4樓）宣示判決。（編輯：李錫璋）1131025

憲法法庭25日宣判國會職權修法部分違憲、部分合憲。（中央社製圖）