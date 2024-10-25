本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
國會職權修法
新聞專題
國會職權修法9/300
首頁 / 政治

柯建銘：憲政史最重要釋憲判決 將展開後續職權修法

2024/10/25 20:21（10/26 11:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
憲法法庭25日下午宣示國會職權修法釋憲案判決結果，指修法部分違憲、部分合憲。民進黨立法院黨團隨後也召開記者會，總召柯建銘（圖）會中回應判決結果。中央社記者翁睿坤攝　113年10月25日
憲法法庭25日下午宣示國會職權修法釋憲案判決結果，指修法部分違憲、部分合憲。民進黨立法院黨團隨後也召開記者會，總召柯建銘（圖）會中回應判決結果。中央社記者翁睿坤攝　113年10月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷、王揚宇台北25日電）國會職權修法釋憲案今天宣判，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，這次判決是憲政史上最重要的判決，沒有誰輸誰贏，民進黨團未來必須展開後續修法，將現行的職權行使規範重新檢視、重新修法。

立法院5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，6月26日生效。民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德、監察院先後聲請法規範憲法審查及暫時處分。憲法法庭於7月19日裁定部分規定暫停適用，今天做出113年憲判字第9號判決，國會職權修法部分合憲、部分違憲。

判決出爐後，民進黨團舉行回應記者會，除柯建銘外，出席者包括黨團幹事長吳思瑤、黨團書記長蔡易餘、民進黨籍司法法制委員會召委鍾佳濱、黨籍立委沈伯洋，及民進黨團聲請釋憲的訴訟代理人陳鵬光、陳一銘、方瑋晨等3位律師。

柯建銘指出，這次判決是憲政史上最重要的判決，內容非常詳盡，也顛覆過去一些思維，對於憲政體系如何運作有清楚解釋。

柯建銘表示，從今年3月國會改革法案在委員會審查，到今天共7個月，這段期間，憲法及大法官受到最無情的污衊和攻擊，藍白立委恣意妄為，創造自己的憲法，毫無憲法精神，終在今天讓憲政體制重回新的出發點，今天是台灣光復節，也是憲政的光復節。

柯建銘說明，這次判決也指出過去立院在職權行使上的疏漏，很多還是在違憲程度上行使，經由此次判決，大法官已做更清楚規範，包括調查及調閱要在院會才可以行使，又或是只有院會才有質詢，委員會只有詢問。

柯建銘表示，民進黨團未來必須展開後續修法，將現行的職權行使規範重新檢視、重新修法。吳思瑤強調，民進黨團本來就有國會改革版本，將在憲法判決後重新啟動修法，併同此次判決大法官的諸多提醒與建議，把制度修的更好。

此外，下週輪值司法法制委員會主席的鍾佳濱指出，下週一將邀請立法院秘書長周萬來就「憲判第9號之國會行使職權的困境與未來」進行專案報告，給周萬來機會好好跟立法院分享，跟憲法判決對話。

柯建銘指出，今天最大的遺憾，是藍白兩黨團的記者會還是在政治操作和攻擊，完全否定憲法判決，這是國家的不幸。他並針對國民黨立委翁曉玲提案修正憲法訴訟法提出呼籲，藍白應適可而止，要面對憲法判決結果，不要對立、政治操作。

對於民眾黨總召黃國昌稱大法官成為綠色威權、官員可以在國會殿堂說謊等說法，沈伯洋表示，美國國會發出的聽證傳票，需事先經司法單位認定，並限定問題、範圍，藍白修法並非如此，黃國昌不應因民眾不認識美國法律而一再誤導。

沈伯洋說明，大法官是憲法守護神，本應站在憲法這一邊，民進黨團是根據憲法精神運作，也是站在憲法這一邊，但都不代表大法官是綠的，如果藍白願意站在憲法這一邊，大法官也會站在藍白這一邊，指控大法官是綠的，無助於民主機制的討論。（編輯：林克倫、張若瑤）1131025

#民進黨立法院黨團
#吳思瑤
#柯建銘
#黃國昌
#民進黨團
#沈伯洋
#美國國會
#鍾佳濱
#周萬來
#立法院職權行使法
延伸閱讀
府：賴總統願依照釋憲判決意旨 赴立法院國情報告國會職權修法部分違憲 卓榮泰：配合判決行使職權國民黨團：憤怒大法官判決 堅持國會改革修法精神民眾黨團批憲法法庭 對官員呵護備至、給免死金牌國會職權修法大多違憲 外媒稱台灣在野黨受挫
柯建銘
國會職權修法釋憲案 憲法法庭下午3時宣示判決【直播】朝野協商考試院人事同意權案 無共識繼續溝通
沈伯洋
國台辦稱收到數百條台獨舉報 陸委會：良性互動才是正辦大陸設台獨舉報郵箱 國台辦：已收到數百條線索

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
憲法法庭：藐視國會罪違憲 立法目的難謂正當
172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：