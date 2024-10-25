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憲法法庭：藐視國會罪違憲 立法目的難謂正當

2024/10/25 19:55（10/25 21:14 更新）
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圖為立法院議場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩台北25日電）憲法法庭今天認為，刑法增訂「藐視國會罪」的立法目的難謂正當，且對於政治責任的追究尚有其他適當手段；此部分違反比例原則，牴觸憲法保障人身自由之意旨，因此宣告違憲。

立法院今年5月28日三讀通過立法院職權修法相關條文，行政院提出覆議遭立法院否決；總統於6月24日公布，立法院職權修法法律於6月26日生效。民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德、監察院先後到司法院遞狀聲請釋憲。

重大爭點包括刑法增訂「藐視國會罪」部分，公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知的重要關係事項，為虛偽陳述者，處1年以下有期徒刑、拘役或新台幣20萬元以下罰金。

憲法法庭書記廳廳長楊皓清指出，國家刑罰權的行使，應嚴格遵守罪刑法定及刑罰明確性原則；此外，基於刑法謙抑性原則，刑罰制裁應符合最後手段性，原則上應以侵害公益、具有反社會性的行為為限。

憲法法庭判決理由表示，藐視國會罪的立法目的，充其量僅屬憲政體制下立法院作為立法者行使其憲法職權的利益，必然同時衝擊行政院行使其憲法職權的利益，尚難謂屬維護整體憲政體制運作的重要公共利益，因此立法目的難謂合憲正當。

憲法法庭進一步指出，行政首長的備詢與答詢，或行政首長及其所屬公務員到會說明，均屬憲法義務，其義務不履行所引發的是政治責任問題，而非法律責任。

憲法法庭表示，若行政首長就其所知重要關係事項為虛偽陳述，將其視為犯罪行為，而施以限制人身自由的刑罰，已有將政府人員的政治行為與政治責任，立法變易為犯罪行為與刑事責任，此等手段尚非屬適當且必要的手段。

憲法法庭指出，藐視國會罪的立法目的，尚難謂屬追求憲法上重要公共利益，其所採手段非有助於立法目的之達成，且尚有其他更有效的手段可運用，均不符刑罰最後手段性的要求，因此違反憲法比例原則，牴觸憲法保障人身自由之意旨。

對此，法務部表示，尊重憲法法庭判決結果。（編輯：戴光育）1131025

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