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憲法法庭：立院邀請總統國情報告無拘束力 即問即答違憲

2024/10/25 16:54（10/25 21:14 更新）
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總統賴清德。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北25日電）憲法法庭今天判決總統沒有向立法院提出國情報告的憲法義務，同時立委要求聽取國情報告後可即時詢答，憲法法庭也認定違憲。

憲法增修條文第4條第3項規定「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。」立法院今年5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，6月26日生效。其中第二章之一「聽取總統國情報告」多項規定遭疑違憲，民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德、監察院先後聲請釋憲。

憲法法庭今天認為立法院職權行使法第15條之1第1項規定，立法院於每年集會時「邀請」總統至立法院進行國情報告，此為限縮合憲，重點在於立法院邀請對總統並無拘束力

因相關立法逾越立法院憲法職權範圍，牴觸憲法權力分立原則，今天宣判日起立即失效部分如下：立法院職權行使法第15條之1第2、3項規定，總統每年2月前向立法院送交國情報告書並於3月前赴立法院進行國情報告；新任總統於就職2週內向立法院送交國情報告書，並於1個月內赴立法院進行國情報告。

關於「就其職權相關之國家大政方針及重要政策議題」部分，均違憲。包含立法院職權行使法第15條之2第1、2項規定，立法院得經全體立法委員1/4以上提議，院會決議後，由程序委員會排定議程，就國家大政方針及重要政策議題，聽取總統國情報告；總統就其職權相關之國家大政方針及重要政策議題，得咨請立法院同意後，至立法院進行國情報告。

此外，立法院職權行使法第15條之4規定，立法委員於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出口頭或書面問題，總統應即時回答，書面問題，總統應於7天內以書面回覆，也是違憲

憲法法庭書記廳廳長楊皓清指出，基於民意政治與責任政治的要求，直接民選產生的總統與立法院，均應各自對人民負政治責任，彼此間並無憲法上的權力從屬關係。總統不對立法院負責，立法院也無直接向總統問責的憲法權限。

楊皓清說，總統作為憲法機關，其地位及職權均應由憲法自為規定，屬憲法保留事項，除憲法明文規定或授權外，尚非可由立法院制定法律，課予總統憲法所沒有的義務，或增加憲法所沒有的限制。

楊皓清強調，憲法增修條文「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。」賦予立法院有聽取總統國情報告的憲法權限，這只是容許立法院得被動聽取總統國情報告權利，並不是說總統因此有向立法院提出國情報告的憲法義務，立法院也沒有聽取總統國情報告的憲法義務。

楊皓清表示，總統是否、何時、以何等方式使立法院得聽取其國情報告，總統自得本於其職權而為審酌決定，並基於憲法機關相互尊重原則，跟立法院協商後實施，這不是立法院可以片面決定。

另外，立法院無權指定總統的報告內容，也無權就報告內容，對總統為進一步詢問並要求答復，或要求總統聽取其建言。（編輯：吳協昌）1131025

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