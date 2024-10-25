朱立倫：善用未被宣告違憲職權 嚴審大法官人事案

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（中央社記者劉冠廷台北25日電）憲法法庭今天判決國會職權修法部分違憲、部分合憲。國民黨主席朱立倫說，少數總統依然超級大，立法院被綠色司法拔牙成無牙老虎；國民黨向民眾宣示，將善用未被宣告違憲的職權，嚴審大法官人事案。

國會職權修法生效，民進黨立院黨團、總統賴清德、行政院及監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲。憲法法庭今天下午宣示判決，國會職權修法部分違憲、部分合憲。

朱立倫晚間在臉書發文說，國民黨向民眾宣示：「善用未被宣告違憲之職權，嚴審大法官人事案！」

朱立倫表示，憲法法庭判決針對國會改革法案為執政黨送上大禮，重創立法院監督制衡的正當職權。採取部分違憲手法，意圖取巧逃避社會評價，實則讓代表最新民意的立法院，在面對總統和其他四院時，成為「只能動嘴皮，沒有牙齒」的無牙老虎。

朱立倫談及，今天的判決對民主憲政產生4大傷害，包括少數總統依然超級大，立法院失去正當制衡工具淪於無牙老虎，大法官居然指導立法干涉國會自主，司法院不避諱政治爭議自居最後仲裁者。

朱立倫指出，判決否定總統有向立法院國情報告的憲法義務，立法院只能被動邀請總統，不能詢問、要求答復，讓總統賴清德得以4成得票繼續不受國會監督；這次判決大法官實質剝奪立法院的制衡武器，人事同意權、質詢權、聽證權、調查權，全面遭到限縮。

朱立倫也說，判決內容將國會改革的核心及多數條文宣告失效，大法官的判決居然指導立法干涉國會自主，實有違憲濫權的疑慮；大法官無視自身正當性不足，妄圖成為政治爭議的最後仲裁者，卻漠視「大法官不處理政治問題」的基本原則，也忽視院際調解權不屬於大法官的憲法規範。

朱立倫強調，大法官悖離獨立行使職權之憲政使命，扈從於執政者的政治權力，來實踐自己堅持的意識形態，讓憲法法庭的判決與社會多數價值越來越遠，也動搖了民眾對司法的信任。（編輯：林克倫、張若瑤）1131025