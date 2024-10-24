總預算案卡關 朱立倫：政府欺負原民農民及醫護

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（中央社記者王承中台北24日電）114年度中央政府總預算案僵局未解，國民黨今天在立法院旁舉辦「反獨裁、爭公道，挺原民、顧農民、保醫護」全民力挺活動。國民黨主席朱立倫表示，民主國家最重要就是依法行政，民進黨政府不願意編這些預算，就是欺負原住民、欺負農民跟醫護。

立法院本會期為預算會期，不過藍白立委對於明年度中央政府總預算案未編足原住民禁伐補償金預算，主張依今年6月三讀通過的禁伐補償條例，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，行政院僅編4萬元，為此將總預算案退回程序委員會，要求退回重編，僵局迄今未解。

立法院長韓國瑜今天下午再度召集朝野協商，而民進黨立法院黨團為確保明天立院院會能排入總預算案並順利交付審查，民進黨立委今天上午開始在議場前排班。

國民黨今天下午則在立法院旁舉辦「反獨裁、爭公道，挺原民、顧農民、保醫護」全民力挺活動。國民黨主席朱立倫、國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇及多名國民黨立委皆到場出席，而無黨籍立委高金素梅、民眾黨立委林國成、張啓楷也一同到場。

朱立倫在現場致詞時指出，所有爭公道的好朋友，今天是不得已站出來，民主國家最重要就是依法行政，通過的法律，總統公告施行之後，一定要遵守，從未聽過哪個政府敢不遵守法律，如果立法院通過的法律，行政院有意見可以覆議，總統或行政院可以要求釋憲。

朱立倫表示，可是立法院上會期通過原住民禁伐補償條例，也經總統府公告，行政院、總統賴清德也沒有意見，當然要依法行政。民進黨政府今天不願意編這個預算，就是欺負原住民，就是看不起原住民。

朱立倫指出，農民的公糧收購已經13年沒漲價，當時立法院的主決議是朝野三黨都同意的，結果現在都不算數，真的是欺負農民。健保點值立法院朝野協商共識要從1點0.95元開始調整，現在政府又說不算數，民主國家的行政院如果不遵守法律，不尊重國會，這不就是獨裁。

朱立倫表示，要求今天的朝野協商，民進黨要拿出解決的方案，解決民眾的痛苦。今天風雨大，無論台灣風雨多大，國民黨都堅持公平正義，該做的一定要做，民進黨不要找一堆藉口，包括選罷法修法，國民黨沒有要提高罷免門檻，只是希望不要有造假的連署，過去民進黨立委也有提案，結果民進黨現在還要來汙衊在野黨，在野黨是為了台灣的民主。

國民黨立委張嘉郡表示，萬物齊漲唯獨農業不漲，公糧收購制度是很多老農求溫飽的最後一道防線，過去國、民黨兩黨執政兩度調漲，這次卻說違法，分明是不照顧農民的推託之詞。

張嘉郡指出，農業部不能只講理想、只想績效，也不能只照顧大農，要照顧老農、照顧青農、照顧小農，農民們一起站出來捍衛自己的權益，要讓行政院聽到，不能讓政府漠視權益。

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國民黨立委陳菁徽表示，她今天是以醫護代表站出來，總統賴清德在選舉時公然說要把健保點值提高到1點1.1元，結果現在立法院請民進黨政府實現賴總統的諾言，民進黨團卻說，賴總統的意思是4年提高到1.1元。

陳菁徽強調，衛福部稱勉強可以提高到0.95元，但預算書送到立法院後，又是騙人，就跟欺騙農民、原住民一樣，在野黨絕不退讓，希望政府能給醫護應有的尊重、待遇及環境。（編輯：張若瑤）1131024