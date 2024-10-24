原民立院抗議禁伐補償未編足 朱立倫籲政院依法行政

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（中央社記者劉冠廷、實習記者盧嬿尹台北24日電）泛藍原住民立委今天號召原住民赴立院抗議禁伐補償未依法足額編列，到場聲援的國民黨主席朱立倫表示，行政院長卓榮泰應遵循依法行政，不可以「只此一次」，他呼籲當家不要鬧事，趕快遵守法律。

國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團以原民會未編足禁伐補償預算為由，封殺114年度中央政府總預算案，立法院長韓國瑜今天再次召集朝野協商，國民黨原住民立委黃仁、鄭天財、盧縣一、林倩綺，以及無黨籍立委高金素梅等人，下午號召原住民赴立法院聲援，抗議禁伐補償未依法足額編列。

雖然立法院外持續飄著細雨，但仍有近千人參與，包括國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭、立法院黨團總召傅崐萁、黨團書記長林思銘、黨團首席副書記長王鴻薇、立委張嘉郡、許宇甄等人也都到場力挺。

朱立倫在受訪時表示，每個原住民朋友在明年是可以依法請領補償新台幣6萬元，若政府不遵守法令，那原住民是否也可以不遵守法令、不遵守禁伐令，土地想怎麼做就怎麼做，這樣不是對土地造成傷害嗎。

朱立倫強調，這不是福利，是該賠償、補償給原住民的，更何況這是立法院通過的法案、總統也公告，行政院不依法行政，台灣不就亂了套了嗎。再次呼籲行政院依法行政，至於針對公糧收購價格，以及健保點數的主決議，當然要展現出對農民、醫護朋友的支持，給予更多的保障與支持。

行政院長卓榮泰日前以「餐廳點菜」為喻，談總預算案解套表示，「行政院建議，只要同意以後不會如此要求，只此一次，下不為例，行政院可以加點費用解決問題」。

朱立倫說明，卓榮泰要記住，依法行政是永遠要遵循的，不可以「只此一次」，朝野協商本來就要發揮最大的耐心、同理心，卓榮泰是否要想一下，如果自己身為在野黨，可以容許行政院這樣做嗎，可以將本來已經答應的事，棄之不顧嗎。

朱立倫呼籲，當家不要鬧事，國民黨還是希望朝野合作，讓民眾過好日子，希望行政院趕快遵守法律，承諾支持原住民、農民、醫護朋友，讓總預算案趕快進入實質審查，這才是台灣之福。

此外，朱立倫認為，可能卓榮泰受不了壓力，這壓力可能不是來自民眾，是來自府方的壓力，還是呼籲總統賴清德，鬥不能解決台灣的問題，和才可以解決問題。（編輯：張若瑤、林興盟）1131024

立法院24日再次針對114年度中央政府總預算案進行朝野協商，國民黨下午也在立法院外青島東路發起「反獨裁、爭公道」活動，號召原住民及農民、醫護團體集結，抗議禁伐補償未編足預算。中央社記者郭日曉攝 113年10月24日