衛福部4年投注18.5億拚食安 導入AI防護

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北24日電）衛福部推動「食安心－卓越深耕管理計畫」，規劃4年投入新台幣18.5億元經費，從源頭風險、產銷監管及全民監督3面向，強化食安機制的管理、查驗、整合及輔導，並擴大導入人工智慧（AI）應用。

行政院8月核定通過衛福部提出的「食安心－卓越深耕管理計畫」，衛福部今天在行政院會報告計畫內容，根據衛福部新聞稿，計畫預計4年投入18.5億元經費，將以AI數位科技推動產製業者職能及外銷發展、精進冷鏈倉儲及洗潔劑等目標業別的管理、辦理市售食品中重金屬監測、國際食品廣告管理規定的研析等4項新任務。

衛福部還說，將持續導入AI技術優化台灣食安事件的風險管理預警機制、智慧監測國際警訊及輸入食品源頭管理、為民服務智慧客服系統及智慧食品廣告管理系統，以完善食品安全防護網。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰聽取報告時指出，食品安全是行政院推動「5打7安」的核心施政，政府為持續精進食安管理、守護民眾飲食安全，因此推出「五環2.0食安政策」，並核定此計畫。

卓榮泰強調，計畫重點是運用數位科技創新以精進管理，請衛福部導入AI技術，優化食安事件的風險管理預警機制、智慧監測國際警訊及輸入食品源頭管理、為民服務客服系統及食品廣告管理系統，持續完善台灣食品安全防護網。

他也提醒，此計畫明年度預算約3.2億元，相較今年食安新秩序第2期計畫法定預算數，成長逾7成，請衛福部務必謹慎落實推動執行。（編輯：翟思嘉）1131024