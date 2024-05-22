寶林茶室案造成4死 邦克列酸6月起納稽查項目

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（中央社記者曾以寧台北22日電）寶林茶室食物中毒案因邦克列酸造成4死引譁然。食藥署今天表示，邦克列酸將自6月起列入稽查項目。治療方面，醫師指出，血漿置換術雖可移除部分毒素，但幫助仍有限。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案造成死亡個案震驚各界，衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天告訴中央社記者，「寶林茶室信義A13店專案」累計接獲通報35例病例，其中4人死亡，並仍有2名重症患者在加護病房治療。造成此次中毒事件的「邦克列酸」，為首次在台驗出，後續因應作為受各界關注。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天出席「從學界的觀點看近期台灣食安事件政府和業界的管理及因應對策」2024食物中毒研討會，並接受媒體聯訪表示，今年6月就會將邦克列酸開始列入稽查項目，稽查品項包含米麵濕製品，在前端原料製造廠、餐飲業產品都會進行檢驗。

林金富並指出，因應夏季將至，6月到8月將啟動專案稽查，預計至少在全台抽查100件，未來也將以抽查結果等資料，與專家做進一步討論。至於賣場試吃、包裝產品下游零售通路等，因風險較低，暫不列入稽查。

針對邦克列酸中毒患者進行的「血漿置換術」治療，台北榮總臨床毒物與職業醫學科主治醫師何揚說明，進行類似體外治療前要回答7項問題，包含中毒症狀是否嚴重、有無解毒劑可用、有無方法減少吸收或加速排除、身體清除能力、毒素分部體積，以及毒物與蛋白結合的能力和分子量等。

何揚指出，從過往文獻中看來，邦克列酸中毒情況相當嚴重，且人類自體清除速度慢，血液透析效果也有限，相當值得啟動體外治療。

何揚表示，分析本次北醫、三總收治病人，進行洗腎、洗肝療法後的廢液也發現，傳統的血液透析、血液過濾術，都無法有效洗出邦克列酸，或移除量少，廢液中邦克列酸濃度低，且患者體內濃度無顯著變化，與過往文獻相符。

然而，何揚指出，分析已過世患者的檢驗結果發現，雖然進行血漿置換後，患者體內邦克列酸濃度會在當天下降2到4成，但後續仍會有回彈狀況；研判是毒素在體內分布非常廣，可能在每次洗完後，組織會持續再釋出更多邦克列酸，或受血液循環影響造成。

何揚總結，對抗邦克列酸，僅有血漿置換治療可以移除部分毒素，但在臨床意義上，目前看來幫助仍有限。（編輯：陳政偉）1130522