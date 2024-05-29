寶林茶室前車之鑑 北市抽驗邦克列酸幸均未檢出

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（中央社記者陳怡璇台北29日電）寶林茶室食物中毒案因邦克列酸造成4死，引起重視；北市衛生局抽驗米濕製品的邦列克酸，15件產品均未檢出，包含米苔目、粿仔條及河粉等。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案的「邦克列酸」，為首次在台驗出，後續因應作為受各界關注。

北市衛生局今以新聞稿表示，為保護食安，至傳統市場、麵攤、餐飲業及雜貨行等地點，抽驗米苔目、粿仔條及河粉等米濕製品，共計抽驗15件產品檢驗邦克列酸，檢驗結果均未檢出。

衛生局提醒，「邦克列酸（Bongkrekic Acid）」是一種罕見毒素，由唐菖蒲柏克氏菌產生。該菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，另於攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的邦克列酸。

衛生局說，邦克列酸主要影響肝臟、腎臟和腦部，主要症狀為全身無力、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，嚴重時可能在症狀出現後1至20小時死亡。

衛生局提醒，邦克列酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，因此預防是關鍵，請民眾不要食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品，購買濕的河粉、米粉、粿條和涼皮等，要注意保存期限及商家的儲存環境。（編輯：張銘坤）1130529