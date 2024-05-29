本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
寶林茶室案
新聞專題
寶林茶室案1/180
首頁 / 地方

寶林茶室前車之鑑 北市抽驗邦克列酸幸均未檢出

2024/5/29 19:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北29日電）寶林茶室食物中毒案因邦克列酸造成4死，引起重視；北市衛生局抽驗米濕製品的邦列克酸，15件產品均未檢出，包含米苔目、粿仔條及河粉等。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案的「邦克列酸」，為首次在台驗出，後續因應作為受各界關注。

北市衛生局今以新聞稿表示，為保護食安，至傳統市場、麵攤、餐飲業及雜貨行等地點，抽驗米苔目、粿仔條及河粉等米濕製品，共計抽驗15件產品檢驗邦克列酸，檢驗結果均未檢出。

衛生局提醒，「邦克列酸（Bongkrekic Acid）」是一種罕見毒素，由唐菖蒲柏克氏菌產生。該菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，另於攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的邦克列酸。

衛生局說，邦克列酸主要影響肝臟、腎臟和腦部，主要症狀為全身無力、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，嚴重時可能在症狀出現後1至20小時死亡。

衛生局提醒，邦克列酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，因此預防是關鍵，請民眾不要食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品，購買濕的河粉、米粉、粿條和涼皮等，要注意保存期限及商家的儲存環境。（編輯：張銘坤）1130529

#北市衛生局
#寶林茶室
#邦克列酸
寶林茶室案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
寶林茶室案造成4死 邦克列酸6月起納稽查項目
172.30.142.110
更多編輯台推薦新聞：