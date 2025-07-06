法國籲歐洲強化關稅壁壘 應對中國進口商品威脅

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（中央社紐約5日綜合外電報導）法國財政部長隆巴爾今天表示，歐洲必須強化關稅壁壘，以對抗可能讓歐洲大陸產業經濟蒙受傷害的中國進口商品，還說歐洲聯盟（EU）本週末可能就關稅問題與美國達成協議。

彭博（Bloomberg News）報導，隆巴爾（Eric Lombard）指出，歐洲已經對鋼鐵和汽車採取行動，但還必須更改法規，以擴大對中國進口商品採取貿易措施的適用範圍。

隆巴爾今天在法國艾克斯（Aix-en-Provence）經濟會議上表示：「當今世上，我們必須保護我們的產業。」

他指出：「我們必須在所有產業領域採取行動，否則中國想要在各產業占據全球市場50%以上產能的政策，將扼殺我們的產業。」

隆巴爾的言論凸顯出法國當局與日俱增的憂慮，擔心輸美商品恐遭加徵關稅外，美國總統川普（Donald Trump）致力重新規劃全球貿易格局，也可能會在多個方面衝擊歐洲。

根據法新社報導，歐盟和美國談判人員本週末正舉行會談，歐盟當局力求在7月9日關稅暫緩期大限前達成協議，以避免高額關稅恢復生效。

隆巴爾說：「關於關稅問題，一切都可能在這個週末拍板定案…否則歐洲無疑必須更強力回應，以恢復平衡。」

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中國政府4日宣布對歐洲白蘭地加徵反傾銷關稅，但豁免那些同意遵守議定後最低價格標準的主要干邑白蘭地製造商；此舉是針對歐盟去年對中國製電動車課徵高達45%關稅做出回應。

法國工業部長費拉奇（Marc Ferracci）昨天接受彭博採訪時，也呼籲歐洲加強防禦中國進口商品。（譯者：李佩珊/核稿：洪培英）1140706