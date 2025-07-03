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美國與印度傳接近達成貿易協議 乳製品與農產品仍卡關

2025/7/3 11:02（7/3 11:19 更新）
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印度總理莫迪（左）今年2月在華府會晤美國總統川普（右）。（路透社）
印度總理莫迪（左）今年2月在華府會晤美國總統川普（右）。（路透社）
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普說，美國可能與印度達成貿易協議，將有助美企在這個南亞國家競爭，印度也會面臨低很多關稅。據報兩國代表今天持續談判，但乳製品與農產品問題分歧仍在。

路透社報導，川普在總統專機「空軍一號」（Air Force One）告訴媒體，他相信印度已準備好降低對美國企業的貿易壁壘，這可能為達成協議鋪平道路，讓印度得以避免在7月9日暫緩期結束後，面臨川普4月2日所宣布的26%關稅稅率。

川普表示，印度目前不開放市場，「我認為印度將會開放，如果他們這樣做，我們將達成協議讓關稅大幅降低」。

兩國貿易談判代表今天正加緊努力，試圖在川普設定的7月9日大限前達成協議，但知情人士表示，關於美國乳製品與農產品的分歧仍未解決。

川普在4月2日「解放日」宣布將對印度商品徵收26%關稅，作為對等關稅的一環，為了爭取談判時間，該關稅暫時降至10%。

印度商務部消息人士透露，印度貿易代表團上週抵達華盛頓後，自6月26日和6月27日開始與美方談判。他們目前還未離開美國，可能為達成協議停留更長時間。

但這名消息人士強調，印度不會在關鍵的農產品和乳製品議題上妥協，對美國種植的基改玉米、大豆、稻米和小麥降低關稅更是無法接受。

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其中一名消息人士指出，農民在印度是極具影響力的政治群體，印度總理莫迪（Narendra Modi）政府不想被視為出賣農民的利益，但他說，印度有意降低核桃、蔓越莓等水果以及醫療器材、汽車和能源產品的關稅。

一名熟悉談判的美國消息人士則說，「目前有跡象顯示雙方接近達成協議」，談判代表已被告知為可能發布的聲明做好準備。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1140703

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