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川普不滿日本不買美國米 日政府：不考慮犧牲農業

2025/7/1 17:55
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（中央社記者戴雅真東京1日專電）日本拒絕進口更多美國米，美國總統川普在社群媒體表達不滿；白宮官員則暗示，美國將優先與日本以外的貿易對象談判，似乎要迫使日本做出更多讓步。對此，日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正、官房長官林芳正都表示，會繼續推動談判，但不考慮犧牲日本農業。

負責關稅談判的赤澤上週再次訪問華盛頓，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）舉行部長級會談，但雙方未能達成共識。川普6月30日在社群媒體發文稱，「他們（日本）不接受我們的米，他們明明嚴重缺米」，對於日本在稻米進口問題上的態度表達不滿。

日本放送協會（NHK）報導，針對這則發文，NHK向白宮尋求說明時，白宮官員表示，「政府在7月9日之前，將把焦點放在其他貿易對象身上」，暗示如果現狀不變，美國將優先與日本以外的貿易對象交涉。

川普對於另一談判焦點汽車也一再表示不滿。他先前接受福斯新聞訪問時表示，美國對日本的汽車出口數量偏少，並稱「這不公平」，表示已經準備好要以書面通知日本，將對日本汽車加徵25%關稅。

隨著對等關稅90天暫緩期7月9日將至，川普似乎試圖對日本施加壓力，希望日本祭出更多措施來縮減貿易逆差。

日本政府每年有77萬公噸外國米可以用免關稅方式進口，被稱為「最低進口配額（Minimum Access，MA）」。其中，2024年從美國進口的稻米配額超過34萬公噸，佔比約45%。

赤澤今天在內閣會議後記者會上表示，「已經得知川普總統的發言，但我不想對美方發言發表評論」。

針對川普不滿日本不進口更多美國稻米，他強調，「農業是國家的基礎，為生產者打造能夠持續安心生產作物的環境，是政府和執政黨的重要職責。在與美國的協商中，我們的立場始終是不進行犧牲農業的談判」。

他表示，日美正持續討論，努力尋求達成協議的可能性，但雙方仍存在意見不一致之處，尚未達成共識。

日本農林水產大臣小泉進次郎表示，「對於美國政府相關人士的發言不予置評。農水省會基於爭取對日本的最大利益，與相關省廳合作推動協商」。

官房長官林芳正表示，「我們已經得知川普及美國當局的相關言論，但不予評論，與美國的協商具體內容也不便透露，不過將會繼續努力實現對雙方都有利的協議，積極推動真摯、誠實的協商」。

他同樣強調，「在今後的協議中，不會考慮犧牲農業，將努力為我國爭取最大利益」。

與此同時，日本首相石破茂今天在「實現稻米穩定供應相關閣僚會議」上宣布，將從今年收成的稻米開始推動增產方案。

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石破表示，截至目前為止，政府透過取消競標、改為隨意契約，直接銷售給零售業者等措施，讓政府儲備米的銷售店鋪迅速擴展，使得稻米平均價格回落到（每5公斤）3801日圓，穩定在3000多日圓區間的水準，確實取得成果。

他指出，對於這次價格上漲的原因及應對措施，已經收到相關調查報告。將在此基礎上，從令和7年（2025年）產稻米推進增產工作。「不僅要讓消費者能夠穩定購買稻米，也要確保有意願生產者的收入，轉變為讓生產者能夠安心增產的新稻米政策」。（編輯：高照芬）1140701

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