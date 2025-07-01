日本拒美國米恐再吃川普關稅 歐盟願接受10%基準

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）白宮今天表示將在7月4日後公布與多個國家的貿易協議。由於日本拒絕接受美國米輸入，川普政府揚言對日實施新一輪關稅；歐盟則準備接受川普10%基準關稅，但希望有豁免品項。

彭博（Bloomberg News）報導，白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）表示美國將在7月4日獨立日之後公布與多個國家的貿易協議，目前重點工作是讓大規模減稅與支出的「大而美法案」趕在假期前於國會通過。

美國總統川普則威脅將對日本實施新一輪關稅，理由是日本拒絕接受美國出口的米。

他今天在社群媒體貼文「對方不接受我們的米，然而他們自己面臨嚴重稻米短缺。那我們就發信給他們好了；其實我們滿珍惜這個長期貿易夥伴關係的」。

川普日前表示，對等關稅90天暫緩期7月9日期滿後不打算展延，美方會直接發信通知未與美國達成協議國家要被加徵的關稅稅率。

美日官員已進行長達數月的貿易談判，但尚未解決圍繞關稅水平和貿易壁壘的棘手問題。哈塞特透露，儘管川普發出最新威脅，美日之間的談判預計仍將繼續。

日本一直要求美國取消25%的汽車關稅，稱這類關稅嚴重打擊日本關鍵產業，但川普對此請求持保留態度。

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彭博另引述知情人士透露，歐盟願意接受美國對歐盟銷美貨品徵收10%基準關稅，但希望美國承諾對製藥、酒類、半導體和商用飛機等關鍵產業的關稅調降。

知情人士稱歐盟還盼美國給予配額和豁免，以實質性降低美國對外國汽車與汽車零組件的25%關稅及鋼鋁50%的關稅。歐盟執委會認為，這樣的安排雖稍讓美方得利，但仍是歐盟可接受範圍。（編輯：陳亦偉）1140701