川普不滿日本拒絕美國米 揚言祭35%關稅

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（中央社記者楊明珠東京2日專電）美國總統川普在總統專機上對媒體言及美日關稅談判一事時表示，「無法確信是否能達成協議」、「要日本支付的關稅是30%或35%，或者是由我們美國所決定的數字。」

日本朝日新聞報導，川普政府與各國及地區的關稅交涉緩衝期將於7月9日到期，美國華府時間1日，川普被媒體問及是否延期時答說「不考慮延期」。他透露，將告知多個國家美國決定的關稅稅率。

川普表示，「我們已和日本談判，他們（日本）非常強硬，一直以來他們被慣壞了。」

川普言及，日本缺米一事時批評說，「日本明明就很渴望取得米，卻不接受（美國產的）米」。川普還老調重彈批說，「他們不買車（美國車），卻出口數百萬輛。」

川普表示，「美日建立了很棒的同盟關係，但在貿易方面，做的很不公平。那樣的時代已經結束了」、「我要做的事，已寫信告訴他們（日本）了」。

川普表示，「已告知日本，了解我們要的是你們（日本）所辦不到的。我們要你們支付的關稅是30%或35%，或者是由我們美國所決定的數字。」

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川普還表示，「美日之間的貿易逆差非常大，對美國人民而且極不公平。」

日本經濟再生大臣赤澤亮正與川普政府官員至今7度訪美進行關稅談判，但有關汽車關稅的談判遲遲無法達成共識。（編輯：陳慧萍）1140702