加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國執政黨整合失敗 撤銷總統候選人金文洙資格重啟提名
首頁 / 國際

美國駐日大使受訪 認為有望鬆綁日本汽車關稅

2025/5/10 11:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東10日綜合外電報導）美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）9日接受日媒專訪，稱美國與英國8日就交涉關稅事務達成貿易協議「展現了靈活性」，認為美國對日本汽車設定低關稅配額「有明確可能性」。

「讀賣新聞」今天刊登葛拉斯在東京都內大使官邸接受專訪的內容。

關於美英達成貿易協議，葛拉斯表示「這可能會成為未來其他國家交涉的標準」。

美國總統川普（Donald Trump）美東時間8日宣布與英國達成首個貿易協議，英國將擴大對美國產品的市場准入，包括牛肉、乙醇等，也會降低對美國產品的非關稅壁壘。另外，美國商務部指出，根據協議，英國汽車製造商每年出口至美國的車輛配額為10萬輛，且適用10%的「對等稅率」，超過這個配額後，稅率將提高至25%。

「讀賣新聞」報導，美國迄今與日本交涉關稅時，主張不把汽車、鋼鋁的追加關稅納入談判範圍。而美國與英國談妥協議時，同意調降前述關稅，葛拉斯就此強調「我們以靈活態度交涉」，推測美國會採取相同態度與日本協商。

google news透過 Google News追蹤中央社

關於美國設定銷美英國車低關稅配額，葛拉斯說道「我們會聽取日本（在低關稅配額）的想法後交涉」，對於美方未來透過協議把日本車納入低關稅配額抱持正面態度。

另外，葛拉斯也明確表示與日本談判時，有意要求開放農業市場，尤其是米方面，葛拉斯說道，「我認知到這（在日本）是相當敏感的問題，不過若引進美國米有望平抑（日本）米價的話，對於日本國民而言應該也是好事」，表示有意擴大出口美國米。（譯者：楊惟敬/核稿：李佩珊）1140510

葛拉斯
駐沖繩美軍2陸戰隊員涉性侵 移送日檢偵辦新美國駐日本大使履任 強調美日需反擊中國
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：