越美領導人通話 川普：將大幅下調越南商品關稅

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（中央社記者陳家倫河內3日專電）越共總書記蘇林2日晚間與美國總統川普通話，討論越美關係及對等關稅議題。越方發布通稿指出，川普強調，將大幅下調多項越南出口商品的對等關稅，並繼續合作解決貿易障礙。

川普（Donald Trump）4月初宣布，將對越南課徵46%的對等關稅，但隨後又將這項措施暫緩90天。越南在關稅暫緩期間與美方展開談判，盼能在7月9日關稅大限後減免這項46%的對等關稅。

越南外交部通報，在今晚的通話中，蘇林（To Lam）與川普對雙邊關係強勁、緊密發展感到高興。蘇林與川普對於兩國談判團隊就「越美對等、公平、平衡的貿易協定架構聯合聲明」達成共識表示歡迎。

根據通報，川普高度評價越南承諾為美國商品提供優惠市場准入，其中包括大排氣量的汽車。川普強調，美國將大幅下調多項越南出口商品的對等關稅，並繼續與越南合作，解決影響雙邊貿易關係的障礙，尤其是雙方關切的優先領域。

蘇林建議美國及早承認越南的市場經濟地位，並取消對部分高科技產品的出口限制。

蘇林與川普也針對推動未來兩國全面戰略夥伴關係的大方向與措施交換意見。

通報指出，兩國領導人一致同意，加強代表團互訪與高層及各級的接觸，促進經濟、貿易與投資領域的合作，尤其是科學、高科技等具關鍵性與突破性的領域。

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值此之際，蘇林再次邀請川普與夫人到訪越南，並表示希望不久之後能及早再度和川普見面。川普感謝蘇林的邀請，並希望能早日再見到蘇林。

蘇林4月4日晚間也曾就對等關稅議題和川普通話。他當時表示，越南願將自美國進口的商品進口稅率下調至0%，並建議美方對越南輸美商品課徵類似稅率。（編輯：張芷瑄）1140703