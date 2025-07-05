川普：已簽署12國關稅通知函 7/7寄出並公布名單

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統川普說，他已簽署要寄給12個國家的信函，概述向美輸出產品將面臨的不同關稅稅率，預定本月7日寄出。川普上月曾說，大家都懂，「協議就是這樣，要不要隨便你」。

路透社報導，川普在總統專機「空軍一號」（Air Force One）飛往紐澤西州途中告訴記者上述消息，但不願說明這12國包括哪些國家，僅稱將於7日公布。

川普本月3日向媒體表示，預期第一批信函將於4日寄出，如今日期有變。

川普今年4月宣布課徵10%的基準關稅，且對多數國家課徵額外關稅，有些甚至高達50%。但後來這些額外關稅措施暫緩90天實施，以便相關國家有時間談判及簽署協議，這段時間仍課徵10%基準關稅。

暫緩期將於本月9日截止。川普昨天說，關稅稅率可能會更高，甚至達70%，大部分將於8月1日生效。

川普被問到關稅方面的計畫時說：「我簽署了一些信，將於週一（7月7日）寄出，大概12（封信）…各有不同金額和不同關稅。」

川普及其高階幕僚起初聲稱將與許多國家展開關稅稅率談判，但在與日本、歐盟等主要貿易夥伴的談判過程中一再受挫後，川普已不甚滿意。

他昨天深夜簡短對記者說：「寫信比較好…寄信簡單多了。」

川普原本預期可在本月9日期限前達成一些廣泛的貿易協議，如今則未提到這一點。

白宮改變策略，反映出要針對關稅和農產品進口禁令等非關稅壁壘談成貿易協議並不容易，尤其是在這麼緊迫的時間內。以往多數貿易協議都要費時數年談判才能談妥。

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目前美國僅與英國和越南達成貿易協議。英國5月達成的協議內容是維持10%的關稅，另在汽車、飛機發動機等產業獲得優惠待遇；越南則爭取到許多商品的關稅稅率從先前宣布的46%降到20%，還有許多美國產品獲准免關稅輸入越南。

原本預期與印度達成的協議後來沒有實現。歐盟外交官員說，他們也未能在與川普政府的貿易談判中取得突破性進展。許多國家現在企圖延續現狀，避免被課徵更高額關稅。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140705