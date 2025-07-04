川普：4日起發函各國關稅稅率10%到70%不等 8/1生效
2025/7/4 14:32（7/4 14:51 更新）
（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普表示，他的政府將從今天起發函貿易夥伴告知美國單方設定的關稅稅率，稅率從10%到70%不等，還說各國須自8月1日起開始支付關稅。
綜合彭博（Bloomberg News）等外媒報導，川普對媒體表示美方今天將寄發約「10或12封信」，更多信函會在接下來幾天內陸續寄出。
川普表示，他認為到7月9日應該所有貿易夥伴都會收到，還說「（若未達成協議）關稅稅率可能從10%到20%，或60%到70%不等」。
川普今年4月2日在他所謂「解放日」（Liberation Day）宣布對大部分貿易夥伴實施對等關稅，旋即在4月9日宣布暫緩90天供各方與美國貿易談判。
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若川普真正落實今天透露的稅率區間，等於把他在「解放日」公布的關稅進一步拉高。當時他的設定是對大多數經濟體加徵10%到50%的關稅。
到目前為止，川普政府只宣布與英國、越南達成貿易協議，並與中國達成關稅休兵。（譯者：陳亦偉）1140704
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