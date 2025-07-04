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中研院下修今年經濟成長率至2.93% 下半年內外需轉疲

2025/7/4 12:30（7/4 12:53 更新）
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圖為台北西門町商圈逛街人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北4日電）中央研究院經濟所今天發布最新經濟預測，由於上半年拉貨效應大爆發，出口及投資撐起經濟動能，讓全年在對等關稅衝擊之下，經濟成長得以「保底」，僅微幅下修今年經濟成長率至2.93%，關稅風險漸漸下降，但下半年須審時度勢，提升企業韌性以因應不確定性。

中研院經濟所預測2025年台灣經濟成長率為2.93%，較去年12月的預測值3.10%，僅略為下修0.17個百分點。

中研院補充，國際經濟情勢的不確定性牽動台灣經濟表現，對今年台灣經濟成長率的預測區間介於2.54%到3.17%。

經濟成長率2.93%的基本情境是對等關稅15至20%，美國232條款維持現行狀況，匯率設定在29元左右；最差情境則假設，對等關稅落在20%，232條款關稅也達20%，且新台幣續升值，落在28元價位，經濟成長將降至2.54%。

進一步觀察今年台灣經濟走勢，中央研究院經濟研究所合聘研究員林常青說明，受惠於人工智慧科技應用蓬勃發展，以及關稅前的拉貨效應大爆發，上半年出口寫下亮麗成績，不過全球需求可能因關稅效應而減弱，對等關稅豁免期將至，台灣與競爭對手國的關稅差距，以及不確定性也將衝擊消費信心，下半年內外需成長力道明顯趨緩。

中研院經濟所認為，即便上半年有拉貨效應，電子及資通產品前5個月以新台幣計價的出口年增率高達37.22%，但傳產依舊疲弱，到了下半年，拉貨效應淡化，美國貿易政策不確定性高，又有新台幣升值的因素夾擊，下半年出口動能走疲。

投資方面，林常青表示，儘管半導體產業及相關供應鏈積極擴大產能，全球政經前景不明朗，廠商下半年在台投資步調放緩，估今年實質民間投資年增率為5.46%。

至於民間消費，中研院經濟所指出，全球政經局勢動盪，導致股匯債波動加劇，房市景氣也放緩，打擊民眾消費信心，估全年實質民間消費成長率為1.53%。

儘管美國關稅措施還不明朗，中研院副院長彭信坤認為，美國總統川普4月2日宣布對等關稅，超高稅率帶給全世界Shock（驚嚇），但隨著事態發展，大家開始認為川普原先設定的對等關稅稅率是mission impossible（不可能的任務），因此各預測機構預測結果從最悲觀開始慢慢往上調整。

林常青也說，原先預估台灣對等關稅稅率落在15至20%，如今越南的談判結果出來，外界認為關稅風險可控，尤其台灣產業與美國高度互補，如果台灣與美國談得不錯，美國還可發揮宣傳效果，目前正面看待談判結果，對等關稅稅率或許有機會談到10至15%。

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美國依據232條款，對半導體、藥品、關鍵礦物、銅、水產及能源展開國安調查。林常青提醒，相較於對等關稅，美國232條款攸關半導體、電子產品，對台灣經濟影響更大，必須審慎關注。

物價方面，新台幣升值降低進口成本，且美國關稅削弱全球終端需求，預測今年消費者物價上漲率（CPI）為1.85%，低於2%的通膨警戒線。不過中研院提醒，關稅政策若推升供應鏈成本，終端售價可能因此調漲；另外，政府水電補貼政策恐難以長期維持，仍須密切關注通膨風險。（編輯：楊凱翔）1140704

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