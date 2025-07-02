經濟部：9產業受匯率衝擊 成立助產業因應匯率任務小組

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（中央社記者劉千綾台北2日電）近期新台幣強勁升值，出口產業恐承壓匯兌損失，經濟部今天盤點共有9大產業受匯率衝擊，包括金屬製品、工具機、機械、紡織、食品、塑橡膠、車輛零組件、電子零組件與資通訊，經濟部也宣布成立「協助產業因應匯率變化任務小組」，與公股行庫合作加強宣導匯率避險工具。

經濟部今天召開「協助中小企業因應匯率風險說明記者會」，政務次長何晉滄表示，近期新台幣匯率波動，台灣以出口導向中小企業有4.6萬家，多屬製造業，其中8成業者以美元報價，由於中小企業承擔風險的能力較弱，政府將透過提供避險工具和融資協處措施，協助業者應對匯率變化。

何晉滄表示，經濟部成立「協助產業因應匯率變化任務小組」，第一階段估運作3個月，並以中企署為幕僚單位，加上各單位負責了解匯率變動資訊、產業升級轉型輔導、海外拓銷等議題，每天召開工作會議，未來將視匯率變動情勢，進行跨部會協調等工作。

在加強宣導匯率避險工具方面，何晉滄表示，包含預購（預售）遠期外匯、外匯選擇權、自然避險等，其中鼓勵業者預購遠期外匯，是與銀行約定在未來特定日期，以事先約定匯率，進行外幣買賣，確保收益；建議業者採用「同一幣別收付」，藉由收入與支出使用相同幣別，降低匯兌風險。

近期新台幣升勢劇烈，何晉滄表示，央行也在努力穩匯，不希望造成產業太大衝擊，經濟部成立任務小組目的是提醒中小企業規劃避險策略，後續美國對等關稅正式實施後，預期市場仍會變化莫測，「希望料敵從寬」，業者儘早做好風險管理，也是企業經營重要的一環。

中企署長李冠志表示，昨天已和公股行庫討論，銀行將在網站設立服務專區，系統化呈現遠期外匯、外匯選擇權等金融商品，協助業者進行手續簡便、成本較低且風險較小的操作。

在流程簡化方面，李冠志表示，金融商品涉及金管會、央行等制度面規定，經濟部會在最快時間內協調相關單位，簡化中小企業避險需求的流程，也請行庫盤點可以放寬簡化的流程，盡量協助中小企業避險，讓企業在匯率變動情況下，能夠穩定接單。

根據經濟部盤點，受匯率衝擊的產業包括金屬製品、工具機、機械、紡織、食品、塑橡膠、車輛零組件、電子零組件與資通訊。

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同時，經濟部也祭出5大金融支持措施，包含中小微企業多元發展專案貸款、振興專案貸款、外銷貸款優惠信用保證方案、強化貿易金融貸款方案、加強輸出保險準備計畫等，以降低個別企業資金壓力。

另外，經濟部已協調土地銀行、合作金庫、兆豐銀行、第一銀行、彰化銀行、華南銀行、台灣銀行、台灣中小企銀8家公股行庫及多家民營銀行於網站設置「中小企業匯率避險服務專區」，使中小企業便於查找運用，落實避險工具普及與使用。（編輯：潘羿菁）1140702