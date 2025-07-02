新台幣盤中再觸28元 收29.019元寫逾3年新高

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）新台幣今天延續升勢，在出口商、投信、外資同步拋售美元之下，盤中再次觸及28元，而美元買盤湧現，稍稍抑制升幅，收盤收在29.019元，強升1.66角，仍創逾3年新高紀錄。7月至今，短短2個交易日升值8.83角，升幅為亞幣之冠。

美元指數小幅反彈，新台幣兌美元今天以29.17元開盤後，早盤略顯震盪，不過午後再次啟動強勁升勢，闖過29元整數關卡，最高觸及28.95元，為6月27日後再見28元價位；今天成交量能則略有收斂，台北及元太外匯市場總成交金額為15.9億美元。

觀察主要亞幣表現，今天美元指數上漲0.23%，非美貨幣承壓，人民幣微貶0.08%，新加坡幣貶值0.22%，韓元下挫0.41%，日圓跌幅較深、貶值0.58%，僅新台幣獨強，逆勢勁揚0.57%。

外匯交易員指出，今天仍是外資、投信、出口商同步拋售美元，推動新台幣走升，但美元買盤浮現，除了零星外資匯出，投信也有些美元買盤進場，市場供需相較前幾個交易日平衡，在此情況下，央行也縮小調節力道。

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外匯交易員表示，新台幣匯率升值方向不變，緩步靠向28元，出口商只得持續拋匯，下調目標價，更加鞏固新台幣升值格局。

匯銀人士認為，市場情緒慢慢平靜，接下來新台幣匯價應該回到先前緩升走勢，只是短線仍受消息面影響，略有波動。美國即將公布非農就業報告，若數據顯示勞動市場走弱，可能強化降息預期，進一步推動美元下滑、亞幣升值；另一方面，美國對等關稅豁免期將屆，貿易談判進展如何，也受到矚目。（編輯：楊蘭軒）1140702