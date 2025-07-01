新台幣升值風暴 5月製造業景氣亮衰退藍燈15個月首見

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）儘管美國關稅措施風險逐漸可控，但新台幣強勢升值，侵蝕廠商獲利，影響正逐漸擴大。台經院今天公布5月製造業景氣燈號，從代表景氣低迷的黃藍燈跌至藍燈，是15個月來首顆衰退藍燈。

從國際經濟情勢來看，台經院指出，美中5月中旬達成協議，緩解關稅帶來的緊張局勢，但美國、日本與中國製造業採購經理人指數（PMI）仍處緊縮區間，顯示全球製造業前景依然低迷。

國內方面，台經院說明，製造業景氣燈號的模型數據使用新台幣計價，5月新台幣大幅升值，導致以新台幣計算的各項指標年增率較4月明顯收斂，且與美元計價下的年增幅差距擴大；受此影響，製造業外銷訂單、生產、銷售、進口及生產者物價等年增率，均較4月數值明顯縮小，進而拖累需求面、原物料投入面及售價面指標。

此外，雖然美中暫緩關稅報復，激勵台股價量齊揚，但新台幣升值及關稅不確定性已使製造業廠商看好本月表現比例明顯減少。

台經院調查顯示，5月製造業景氣信號值為9.88分，月減1.98分，燈號從代表景氣低迷的黃藍燈，轉為衰退藍燈。回顧前次亮出衰退藍燈，已是去年2月的事。

（圖取自台經院網頁tier.org.tw）

台經院說明，5月製造業景氣信號下滑，主因為新台幣大幅升值所致。例如，5月以美元計價外銷訂單年增率為18.5%，與4月的19.8%差別不大，但改以新台幣計價，5月增幅為10.7%，低於4月年增率20.8%，兩者相差近10個百分點，相同情形也出現在生產值、銷售值及進口等指標。

即便是表現亮眼的電腦、電子產品及光學製品業，台經院指出，AI人工智慧、雲端需求續強，資通視聽產品出口創單月新高，生產指數年增率持續上揚，不過新台幣升值，造成出口物價連續2個月下滑，且跌幅擴大，影響售價面指標，5月電腦、電子產品及光學製品業景氣燈號也從代表揚升的黃紅燈，轉為持平綠燈。

展望未來，台經院直言，內外都存在不確定性，國內方面，零售業營業額年增率連續二個月負成長，房市仍受限央行管控政策，交易量持續萎縮，價格也有鬆動，都將衝擊內需導向的製造業表現。

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對外情勢方面，台經院分析，6月以伊達成停火協議，區域局勢仍高度不穩，一旦戰火重燃，國際油價可能再次飆升，對全球通膨、產業供應鏈形成新一波壓力。另外，美國政策不確定削弱市場信心，影響美元資產吸引力，導致美元走勢轉弱，亞洲各國貨幣相對升值，將進一步壓抑台灣製造業出口競爭力。

台經院指出，國內製造業未來同時面對美元走弱，新台幣升值與對等關稅豁免期將屆等多重壓力，接單與出口表現可能進一步受限，衝擊整體製造業營運；預估廠商下半年面對景氣風險與挑戰將高於上半年，製造業發展仍須密切觀察與因應。（編輯：楊凱翔）1140701