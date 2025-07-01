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新台幣升勢再起早盤大漲逾7角 續上演29元保衛戰

2025/7/1 10:22（7/1 10:27 更新）
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新台幣與美元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北1日電）新台幣升值氣焰高漲，儘管央行昨天下午3時過後強力調節，全數沒收升幅，上演豬羊變色；今天匯價仍持續飆高，早盤一度強漲7.38角，觸及29.164元，持續上演29元保衛戰。

新台幣匯率昨天先升後貶，呈現戲劇化轉折，央行下午3時過後罕見強力調節，直接把匯價從升值打到重貶，6月30日收盤收在29.902元，重貶7.22角、貶幅2.41%，單日寫下24年來最大貶幅。

雖然剛過月底，出口商月底及季底拋匯需求暫告一段落，但美元指數大跳水，跌破97價位，為新台幣的升值動能再添柴火。

新台幣兌美元今天以29.88元開盤後，升幅迅速擴大，最高觸及29.164元，強漲逾7角，如今匯價高檔震盪。

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外匯交易員直言，降息題材發酵令美元續弱、亞幣走強，國內方面，過往出口商拋匯多集中月底，但近期新台幣啟動猛烈升勢，出口商擔憂愈晚賣價格愈差，拋匯意願轉為積極，又再助長升值態勢。

雖然央行罕見強力表態，匯銀人士認為，大環境因素仍讓新台幣持續往升值方向前進，央行加重調節力道，應該是希望匯價不要再次出現失序情況，以緩升為主，而非急升。（編輯：林家嫻）1140701

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