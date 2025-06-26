新台幣匯率升勢猛烈 政院：持續關注並做好因應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北26日電）近期新台幣強勢升值，昨天一舉創逾3年新高，登上單日最強亞幣，出口商壓力驟增，引發各界關注。行政院發言人李慧芝今天表示，政院會持續關注匯率部分，同時做好因應措施。

近期新台幣強勢升值，新台幣兌美元今天開盤價為29.36元，早盤最高29.151元、最低29.36元。

出口商因台幣升值壓力驟增，外界關注政府是否會有因應作為，李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，政院會持續關注匯率部分，同時做好因應措施，另外也會尊重中央銀行對於相關措施的說明。

透過 Google News 追蹤中央社

近日新台幣走勢，升勢明顯擴大，匯價突破29.5元關卡後，仍繼續向前衝。外匯交易員指出，亞幣同步走升的情況下，央行並未死守特定防線，而是盤中提供流動性，加上尾盤調節，但這幾天升幅在亞幣居前段班，又即將挑戰29元重要整數大關，央行是否會適度表態，值得關注。

立委昨天在立法院也關切新台幣匯率升勢猛烈，外資大買反向ETF是否有干擾匯市、套利之嫌。央行表示，近年投資ETF蔚為風潮，因此早在民國109年央行便與金管會達成共識，設限外資投資反向ETF，要求外資持有反向ETF，占ETF發行量不得超過30%。（編輯：林淑媛）1140626