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匯率衝擊 聚陽第2季營收76.89億元創2年新低

2025/7/2 14:58（7/2 15:28 更新）
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圖為聚陽董事長周理平（右）與執行長周心鵬。 （中央社檔案照片）
圖為聚陽董事長周理平（右）與執行長周心鵬。 （中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北2日電）受新台幣升值的匯率因素衝擊，成衣大廠聚陽今天公布第2季營收新台幣76.89億元，季減22.5%，年減10.6%，創下近2年新低。

聚陽發言人林恆宇表示，第2季營收衰退，主要是被匯率吃掉。由於新台幣兌美元匯率強升，聚陽銷售多數以美元計價，換算回新台幣的營收認列直接受到衝擊。

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至於美國對等關稅的部分，林恆宇表示，第2季影響相對較小，大家靜待7月9日關稅結果出爐。目前許多客戶下短單因應，能見度偏低，第3季在匯率、關稅等雙重利空夾擊下，估計營收恐較去年下滑；不過部分訂單可能延到第4季，一旦關稅結果塵埃落定，對於第4季仍有期待。

聚陽逐漸步入傳統出貨旺季，今天公布6月營收28.36億元，年增3.2%，比5月彈升13.9%，創下近3個月新高。另外，由於第1季動能強勁，彌補第2季的營收縮水，聚陽結算上半年營收176.12億元，年增8.04%，仍維持正成長。（編輯：張良知）1140702

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