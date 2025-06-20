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央行：台灣出口競爭力提升 抵銷匯率波動影響

2025/6/20 15:43（6/20 16:00 更新）
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圖為基隆港西岸貨櫃碼頭貨櫃堆疊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北20日電）今年以來新台幣強漲逾10%，製造業在關稅與升值壓力夾擊之下，頻頻喊苦。中央銀行指出，近年台灣出口競爭力提升，有助減緩匯率波動對產品競爭力的影響，政府將從兩面向協助較無能力避險的中小企業、傳產業，降低匯率波動衝擊。

新台幣4月啟動升勢，5月初連2日盤中飆漲逾1元的「史詩級升值」，讓許多出口商餘悸猶存。外界關注央行對於匯率態度，央行總裁楊金龍19日表示，下半年經濟放緩、關稅不確定性下降，均可抑制新台幣的升值預期，有助於升勢放緩。

根據央行於19日理監事會後提供的新聞資料，在新台幣匯率議題上，央行認為，短期匯率波動會造成匯兌損失，但拉長時間來看，營業利益仍大於外幣兌換損失；而且近年台灣出口競爭力提升，減緩新台幣匯率波動對產品競爭力的影響。

央行指出，2019年至2022年初，新台幣曾大幅升值，台灣出口及經濟成長率表現仍佳。儘管今年5月新台幣升值，出口物價下降，不過人工智慧（AI）等需求及提前拉貨效應強勁，以新台幣計價的出口金額年增率高達32.3%。

央行補充，出口會衍生進口需求，新台幣升值對出口的不利影響，部分會被進口成本下降的益處抵銷；也就是說，新台幣升值的利弊可部分互抵，並非只有單方面的不利影響。

拉長時間來看，央行指出，合計一般產業上市櫃公司表現，2015至2021年有外幣兌換損失，2022至2024年有外幣兌換利益，互抵後，近10年合計利益達新台幣3582億元。

盤點目前企業因應新台幣升值的主要作法，央行指出，一是避險，作法包含自然避險（進、出口多以美元報價，以同一幣別收付，降低匯兌風險），遠匯進行避險，以及收款時，立即兌換為新台幣等；二是調整產銷模式。

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調整產銷模式方面，短期可調高產品售價，降低成本支出，減少承接低毛利訂單；中長期則須提高產品附加價值、多角化發展。

至於政府角色，央行指出，可從兩面向協助較無能力避險的中小企業、傳產業，一是央行持續促進外匯市場有序運作，維持新台幣匯率動態穩定，二是政府相關主管機關協助企業提高產品附加價值及多角化發展。（編輯：張均懋）1140620

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