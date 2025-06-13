國壽：外匯準備金充足 即使台幣升破29元也不是問題

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（中央社記者蘇思云台北13日電）新台幣今天盤中升破29.5元，強勁升勢再度引矚目。國泰人壽執行副總經理林昭廷今天表示，目前外匯價格變動準備金仍充足，即使新台幣升破29元，也不是問題；此外，因應關稅等不確定因素，國壽為確保流動性，現金水位達新台幣4500億元，萬一發生極端狀況，也能有所準備。

國泰金控舉行114年股東常會。國泰金總經理李長庚今天率子公司高層舉行股東會後記者會。媒體關注近期新台幣匯率升勢再起，如何看待影響。

李長庚表示，匯率是兩國經濟體之間的相對關係，這2天新台幣走強，主要是因為美元指數往下，日圓也因此走揚，台灣是出口導向型經濟體，若台灣的競爭對手幣別也跟新台幣一起升值，影響相對中性，但如果新台幣獨強，影響就很大。

金管會昨天提出新措施，包括壽險業資本適足率匯率採均價制評價，以及放寬保單責任準備金計提基礎，有助於壽險業抵禦匯率波動衝擊。

林昭廷表示，匯率長期都有均數回歸，如果資本適足率（RBC）匯率採均價評價，跟股票評價上有一致性，試算對半年報影響，RBC可提高至少20到25個百分點。

至於調整責任準備金利率跟採取第六回經驗生命表，林昭廷說，幫助很大，但具體影響要等草案6月底公告後比較清楚。

新台幣5月強勢升值，六大壽險罕見虧損近350億元，部過國泰人壽獲利仍為正數、表現相對亮眼，林昭廷表示，匯率本來就會上下波動，因此才要避險，國壽在無本金交割遠期外匯（NDF）成本較便宜時，就拉高傳統避險比率，傳統避險從去年占比54%提升到今年第1季的69%，今年首季也增加替代避險的雜幣部位，5月也申請採用外匯準備金新制，新台幣5月雖升幅近7%，但外匯準備金足以因應，降低匯損對損益表影響。

媒體關注新台幣今年升值腳步太快，外匯準備金是否都能因應，林昭廷指出，目前外匯價格變動準備金仍很充足，即使新台幣升破29元，也不是問題。

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林昭廷也說，新台幣走升時，解約保單可能會產生匯損，匯率升值環境下，保戶缺乏誘因解約，除了4月關稅措施一宣布，股市下跌較多有一些保單解約外，近期解約狀況都相較第1季來得少。

林昭廷也說，今年因為關稅議題不確定高，為確保流動性，有必要準備更多現金，國壽目前現金水位高達4500億元，即使產生極端狀況，都在準備範圍內。股債投資上，長期仍會配置美國公司債等固定收益資產，股票上若有較好機會也會伺機買進。（編輯：潘羿菁）1140613