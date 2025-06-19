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央行利率連5凍、台幣升勢放緩 楊金龍關鍵問答一次看

2025/6/19 21:30（6/19 21:42 更新）
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中央銀行19日召開2025第2季理監事會議，會後由央行總裁楊金龍（圖）主持記者會，宣布利率政策按兵不動連5凍，並分析國際貨幣趨勢展望。中央社記者郭日曉攝 114年6月19日
中央銀行19日召開2025第2季理監事會議，會後由央行總裁楊金龍（圖）主持記者會，宣布利率政策按兵不動連5凍，並分析國際貨幣趨勢展望。中央社記者郭日曉攝 114年6月19日
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（中央社記者潘姿羽台北19日電）中央銀行今天舉行第2季理監事會，決議利率連5凍；央行總裁楊金龍直言，下半年經濟金融不確定性高，但還沒看到降息條件。央行怎麼看待美國關稅政策對經濟的影響，又如何應對新台幣升勢，中央社整理關鍵問答，讓讀者一次看懂。

中央銀行今天舉行第2季理監事會，考量美國經貿政策帶來不確定，景氣前景充滿風險，決議維持政策利率不變，以維繫整體經濟金融穩健發展。

經濟預測方面，央行3月估2025年經濟成長率為3.05%，消費者物價指數（CPI）年增率為1.89%；今天發布最新經濟預測，經濟成長率看法維持3.05%不變，下修CPI年增率至1.81%，估核心CPI為1.69%。

央行利率連5凍，符合市場預期；不過新台幣5月初展開「史詩級升值」，連2日盤中狂飆逾1元，而後延續升勢，使得外界對此次央行理監事會的關注重點，從利率轉向匯率，央行對經濟前景的看法也受到矚目。

問：美國聯準會維持利率不變，決策官員認為要關注通膨發展及關稅影響，台灣是否面臨同樣問題？

答：細看這次聯準會官員態度，認為利率不動的人數增加，顯示態度「偏鷹」，且下修經濟成長、上調通膨預期。

台灣狀況不太一樣，經濟成長率維持在3.05%，通膨正在往下走，只是下半年不確定性較高；畢竟全球經濟放緩、貿易量下跌，台灣今年下半年甚至到明年，都可能受到影響。

不過台灣在2019年至2022年間，其他國家經濟表現都不好，台灣相對穩健；這次會不會因為台灣產品具有特殊性，反而逆勢走揚，央行會持續關注。

問：先前央行曾提到，通膨率降至1.5%，就可能考慮降息，央行現在的降息條件是什麼？

答：如果經濟成長不好，通膨顯著下降，就具備降息條件，但目前沒有看到降息條件。

就算要啟動預防性降息，應該是看到明年之後，景氣會非常不好，目前沒有看到此跡象。今天會議中，也沒有理事提到預防性降息的字眼。

至於怎樣算經濟不好，現在很難說，沒辦法馬上下定論，因為貨幣政策要有彈性，不能硬梆梆做決策，央行不能講太死，而是審慎關注相關議題與局勢發展。

問：目前貨幣政策基調？

答：和以前相比，是有比較緊，但沒有非常緊，也不算寬鬆；綜合目前經濟、通膨情勢而言，央行做出合適決策。

問：央行是否考慮藉由降息，抑制新台幣升值？

答：央行沒有這樣的構想，若考慮降息，央行在意的是有無達到上述降息條件，包含經濟變差、通膨下滑。

問：近期新台幣走勢偏強，下半年經濟放緩，是否有助於減輕升值壓力？

答：新台幣第1季「有點貶值太過頭」，現在稍微修正，是可以接受。

這波新台幣升值，除了反映經濟基本面佳，有部分是不確定性造成的非理性預期所推動，但下半年有3因素，可望降低非理性預期。

第一，今年下半年經濟成長率放緩，平均僅0.78%，出口不好，廠商拋匯動能會跟著減弱；第二，美國關稅政策愈來愈明朗，有助於消除預期心理。

第三，進出口廠商、外資遵循行政指導，對外匯市場穩定有助益。央行先前進行專案金檢，也有請銀行受理客戶結匯時，應善盡輔導之責，確實落實央行結匯規定。

另外，媒體影響力很大，而且非常powerful（強大的），希望媒體協助穩定市場，避免使用措辭強烈的用語，現在水池已經快要平靜，即使一塊小石頭，都可能激起漣漪，甚至引發羊群效應。

問：房市已經降溫，央行下半年有機會鬆綁管制措施嗎？

房市正在修正，近月全體銀行購置住宅貸款與建築貸款年增率均減緩，不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度）也降至37.1%，不過此水準仍偏高，房價也還是往上走。

央行調整房市管制措施，一是判斷要審慎，二是資訊要足夠，必須一步一步觀察、檢討，不能太早判斷。因此很難給予目標值，說哪個數據降到多少，就可以鬆綁。

此外，假如央行降息，導致房市升溫，「我們會比較concern（憂慮）」。

就算因應景氣放緩，央行考慮降息，也會確認利率下降後，仍能控管房市，如道德說服、專案金檢、管制成數等還是對房地產有抑制作用。

至於外界關注有無第8波房市管制，現在相關指標都已經往下走，或是升幅放緩，除非指標突然又往上走，或是房價漲幅擴大，才會考慮；否則房市已經往下，又祭出第8波選擇性信用管制，也不是太好。

問：總統賴清德宣示成立主權基金，對於資金來源，央行主張不能無償撥用，「有償」定義為何？

答：有兩種作法，一是以新台幣在市場購買外匯資金，或是直接跟央行購買；二是央行將一定比例的外匯存底，委託主權基金管理委員會操作，並訂定一定報酬率。

央行外匯存底也有部分委外操作，比率不到5%，這部分有兩大考量，一是可以提供豐富資訊，二是可以訓練央行內部員工。

至於央行願意提多少比例的外匯存底給主權基金，必須等專法訂定之後，再來談細節。現在專法、資金來源、架構都還不確定，就講到後續細節，有點太早，講了也無法算數。

問：國際信用評等機構穆迪（Moody’s）調降美國債信評等級，央行外匯存底投資多以美債為主，收益會不會受影響？未來會不會改變管理策略？

答：穆迪是三大國際信評裡最後一家調降美國信評的機構，央行過去看美債，不是以AAA看待，而是AA+，就算如此，品質還是相當高，不論流動性，還是廣度、深度，其他產品沒辦法與之相比。

至於收益問題，美債收益仍高，比日本、中國都還高。

雖然市場因為美國關稅政策，對美元、美債有些憂慮，但他可以很大膽地說，在可預見的未來，美元仍會維持國際貨幣體系的地位，其他幣別短期仍沒辦法取代。

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問：以色列跟伊朗衝突劇烈，行政院院長卓榮泰指示必要時採取措施，穩定物價，央行扮演什麼角色？

答：央行肩負穩定物價的職責，不過在此議題上，台灣央行看法與美國聯準會主席鮑爾相同。鮑爾指出，中東地緣政治衝突對油價的影響是短暫的，他比較不擔憂這部分導致通膨，較擔心的還是關稅，央行看法也是如此。（編輯：張良知）1140619

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