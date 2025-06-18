從軍事編制到影響力 一次看懂伊斯蘭革命衛隊

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（中央社倫敦17日綜合外電報導）伊斯蘭革命衛隊處於伊朗和以色列戰爭的核心，儘管自13日以來已有多名高階指揮官在以色列的攻擊中喪生，這支軍事力量仍領導神權體制國家伊朗對以色列軍事行動的報復。

以下是路透社整理有關伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的關鍵重點：

革命的守護者

伊斯蘭革命衛隊自1979年伊斯蘭革命後成立的菁英軍事部隊，效忠於伊朗的最高領袖，宗旨是捍衛什葉派穆斯林神權體制。

伊斯蘭革命衛隊與伊朗的正規軍分屬不同體系，但仍被視為伊朗的國家組成部分，擁有自己的陸軍、海軍、空軍與情報部門。

伊斯蘭革命衛隊向最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）負責。革命衛隊曾表示，其軍力規模約為15萬人，包括陸、海、空部隊。革命衛隊還指揮「巴斯杰」（Basij）宗教民兵，這是一支效忠神權體制的志願準軍事部隊，被動員用來鎮壓反政府示威。

分析家指出，巴斯杰志願者人數可能達數百萬人，其中活躍人數超過100萬人。

許多前革命衛隊軍官在伊朗體制內擔任關鍵職位，包括政府與國會。由於革命衛隊肩負維護革命價值的任務，因此當它認為體制遭到威脅時經常公開發聲。

對外發揮伊朗影響力

伊斯蘭革命衛隊旗下聖城部隊（Quds Force）負責海外行動。聖城部隊建立所謂「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的阿拉伯盟友網絡，1982年協助在黎巴嫩成立「真主黨」（Hezbollah），並支持加薩走廊的巴勒斯坦武裝伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）。

伊斯蘭革命衛隊在敘利亞內戰中也派兵支持遭推翻的敘利亞領袖巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad），並支持伊拉克的什葉派民兵及葉門叛軍「青年運動」（Houthi）。

極端強硬遜尼派聖戰士組織「伊斯蘭國」（Islamic State）10年前奪取伊拉克大片地區後，革命衛隊也協助伊拉克打擊這個組織。

但與伊朗結盟的網絡過去兩年遭遇重大打擊，哈瑪斯2023年10月7日攻擊以色列，招致以色列反擊攻勢，重創哈瑪斯與真主黨。巴夏爾．阿塞德去年12月遭推翻，對伊朗來說也是重大挫敗。

遭美國列為恐怖組織

美國2019年將伊斯蘭革命衛隊列名「外國恐怖組織」（Foreign Terrorist Organisations），是美國總統川普第一個任期內對伊朗實施「極限施壓」政策一環。

美國國務院表示，伊斯蘭革命衛隊直接參與恐怖主義謀劃，指控革命衛隊殺害美國公民，還說伊朗須為2003年後至少603名美軍在伊拉克喪命一事負責。

國務院還說，伊斯蘭革命衛隊支持在區域內同樣被美方視為恐怖組織的團體，包括真主黨、哈瑪斯，和伊拉克的真主黨旅（Kataib Hezbollah）。

高層指揮官遭擊斃

以色列在近日的軍事行動中對伊斯蘭革命衛隊高階指揮階層造成重大打擊，擊斃指揮官沙拉米（Hossein Salami）、航太部隊指揮官哈吉薩達（Amir Ali Hajizadeh）和少將拉希德（Golamali Rashid）等人。

革命衛隊先前遭遇最慘重的打擊之一發生在2020年，當時美國在伊拉克發動無人機攻擊，擊斃將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。蘇雷曼尼是聖城部隊指揮官，普遍被視為伊朗成立抵抗軸心過程中的關鍵人物。

督導飛彈計畫

伊斯蘭革命衛隊督導伊朗彈道飛彈計畫，專家認為這是中東地區規模最大的彈道飛彈計畫。在近日與以色列的衝突中，革命衛隊已發射多枚飛彈。

近年來，革命衛隊也使用飛彈攻擊敘利亞境內遜尼派穆斯林民兵及伊拉克北部伊朗庫德族反對派。

美國、歐洲列強和沙烏地阿拉伯譴責伊朗2019年發動飛彈和無人機攻擊，癱瘓沙烏地境內全球規模最大的煉油設施，不過伊朗矢口否認涉及此事。

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商業利益

1980年代伊拉克戰爭過後，伊斯蘭革命衛隊深入參與伊朗重建工作。此後，革命衛隊將經濟利益擴展至涵蓋數十億計美元的龐大企業網絡，領域包括建築、電信、石油與天然氣計畫等。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1140618