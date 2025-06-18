伊朗最高領袖拒絕投降 國營媒體上傳手摸核彈影片

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德黑蘭18日綜合外電報導）美國總統川普昨天呼籲伊朗無條件投降後，伊朗最高領袖哈米尼今天表示，伊朗「不是投降的民族」。國營媒體稍早上傳「手摸核彈」影片並標示文字「或許」，警告意味濃厚。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，哈米尼（Ali Khamenei）今天在全國演說中指出：「讓美國人知曉，伊朗不是投降的民族，任何軍事干預毋庸置疑將會對他們自己造成不能補救的損害。」這是自從以色列上週對伊朗發動攻勢以來，哈米尼第2次公開談話。

他警告：「了解伊朗、其人民與歷史的智者永遠不會對這個民族語帶威脅，因為伊朗民族不會投降。」

川普昨天表示，對美國和以色列而言，哈米尼是「一個簡單的目標」，還在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）中拉高分貝要求說：「無條件投降！」

美國「新聞週刊」（Newsweek）報導，以色列繼續軍事行動要摧毀伊朗伊斯蘭共和國核能力之際，一段用手撫摸核彈的17秒影片被上傳到官方伊朗通訊社（Islamic Republic News Agency）阿拉伯文版X平台帳號中，並以文字標示「或許」。

路透社報導，以色列戰機夜間進行轟炸後，數以千計民眾正在逃離伊朗首都德黑蘭。消息人士表示，川普正在考慮的選項包括加入以色列行列，對伊朗核場址進行攻擊。

以色列軍方表示，50架以色列噴射機對德黑蘭約20個地點進行夜襲，包括生產飛彈原料、零件和製造系統的場所。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

一名了解內部討論情況的消息人士指出，川普和團隊正就諸多選項進行考量，其中包括加入以色列襲擊伊朗核場址的行動。

伊朗常駐聯合國日內瓦辦事處代表巴赫芮尼（Ali Bahreini）指出，德黑蘭已向華府表達，若美國以任何形式直接參與，將會予以報復，並表示他已將美國視為以色列所為的「同謀」。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1140618