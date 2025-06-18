伊朗最高領袖哈米尼稱「戰鬥開始了」 矢言強力回應以色列

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社特拉維夫18日綜合外電報導）伊朗與以色列之間的空戰進入第6天，雙方今天互相展開新一波飛彈攻擊。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在社群媒體平台X發文說：「戰鬥開始了。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，哈米尼還以英語寫道：「我們必須強力回應恐怖猶太復國主義政權。我們不會對猶太復國主義者手下留情。」

路透社報導，以色列軍方表示，伊朗今天凌晨朝以色列發射兩波飛彈。特拉維夫（Tel Aviv）傳出多次爆炸聲。

以色列通知伊朗首都德黑蘭西南方地區的居民疏散，好讓以色列空軍攻擊伊朗軍事設施。

透過 Google News 追蹤中央社

根據伊朗媒體網站，以色列正攻擊德黑蘭東方一所與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關的大學。

法新社提到，伊斯蘭革命衛隊聲稱，其「法塔1型」（Fattah-1）極音速飛彈「多次撼動（特拉維夫的）避難所」。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1140618