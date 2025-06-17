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以色列再炸德黑蘭 警告伊朗最高領袖恐步海珊後塵

2025/6/17 21:40
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（中央社耶路撒冷17日綜合外電報導）伊朗首都德黑蘭今天連續第5天遭以色列轟炸，以色列國防部長卡茲更警告，伊朗最高領袖哈米尼可能落得跟伊拉克前總統海珊「類似」的下場。

法新社等媒體報導，伊拉克前獨裁者海珊（Saddam Hussein）政權曾在1991年波斯灣戰爭期間朝以色列發射飛彈，並被控秘密發展核武。2003年，美國領軍入侵伊拉克，海珊隨後遭到逮捕，並於2006年遭處決。

本月13日清晨，以色列為阻止伊朗的核子與飛彈計畫，對伊朗實施先制打擊。在這兩個宿敵持續交火之際，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）16日表示，刺殺哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）將能終結兩國衝突。

根據以色列防長卡茲（Israel Katz）辦公室今天發布的聲明，卡茲與以軍及維安單位指揮官會面時，警告哈米尼可能遭遇「跟海珊類似的命運」。

卡茲說：「我警告伊朗獨裁者別再犯下戰爭罪，朝以色列平民發射飛彈。他應該謹記伊朗鄰國的獨裁者走了相同的反以色列道路，結果落得什麼下場。」

以色列軍方稍早另表示，已在一場夜間攻擊中擊斃伊朗最高軍事指揮官沙德瑪尼（Ali Shadmani），他是最親近哈米尼的人物。

法新社記者回報，德黑蘭中部及北部今天傳出2次巨大爆炸聲響，而以軍昨天才空襲伊朗國營電視台總部，造成重大損失及至少3人喪生。

伊朗西北部大不里士市（Tabriz）稍早也聽見兩起爆炸聲響。

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伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）則表示，他們擊中以色列情報機構摩薩德（Mossad）在特拉維夫（Tel Aviv）的「恐怖行動策畫中心」。

另外，伊朗今天也指控七大工業國集團（G7）跟以色列站在同一戰線，外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）要求「G7摒棄片面說詞，處理情勢惡化的真正源頭，那就是以色列的侵略」。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1140617

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