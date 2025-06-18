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川普稱暫時不會幹掉伊朗最高領袖 似要求無條件投降

2025/6/18 04:03
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，美國「暫時」不會殺死伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），但警告他別再發動進一步攻擊，隨後並發文，似乎要求德黑蘭無條件投降。

法新社報導，川普（Donald Trump）在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「我們知道所謂的『最高領袖』確切的藏身之處。他是容易攻擊的目標，但目前人在那裡很安全。我們不會殺死他，至少暫時不會。」

川普指出：「但我們不想看到飛彈射向平民或美國軍人。我們的耐心已快消磨殆盡。」他隨後發文說：「無條件投降（UNCONDITIONAL SURRENDER）！」

隨著外界日益質疑美國是否將加入以色列打擊伊朗的行列，川普表示，「我們」已控制伊朗上空。

他發文說，「我們已完全掌控伊朗整個上空」，他並稱讚美製武器的運用，但未明確提到以色列。「沒有人做得比美國更出色。」

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有關外界揣測美國可能介入以色列與伊朗的衝突，美國副總統范斯（JD Vance）今天回應說，川普可能做出需採取「進一步行動」阻止伊朗核計畫的決定。

范斯在社群媒體X發文說：「總統已展現非凡的克制力，讓我們的軍方聚焦於保護我們的部隊和公民。他可能做出決定，有需要採取進一步行動終結伊朗鈾濃縮（計畫）。」（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1140618

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