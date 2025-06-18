以色列伊朗持續衝突 美駐耶路撒冷大使館關閉3天
2025/6/18 08:32（6/18 08:49 更新）
（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國國務院今天表示，基於區域安全情勢考量，並依循以色列發布的指南，美國駐耶路撒冷大使館將自本月18日起關閉到20日。
路透社報導，美國國務院在社群平台X發文說：「鑒於安全情勢，並遵守以色列民防司令部（Home Front Command）指南，美國駐耶路撒冷大使館將自明天（6月18日週三）關閉到週五（6月20日），包括駐耶路撒冷和駐特拉維夫（Tel Aviv）領事組。」
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法新社報導，美國駐耶路撒冷大使館表示，已指示政府雇員就地避難。
大使館今晚在張貼於官方網站的聲明中說，關閉大使館是因為「當前安全情勢及以色列和伊朗之間持續的衝突」。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1140618
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