以色列促川普參戰 美國以「碉堡剋星」炸彈當籌碼盼與伊朗會談

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國Axios新聞網引述消息人士披露，白宮正與伊朗商討由美國特使魏科夫與伊朗外長阿拉奇本週會談；川普政府告訴中東盟國除非伊朗攻擊美國人員，否則不會積極介入以伊衝突。

以色列6月13日先制空襲伊朗核子與軍事設施、斬首軍方高層及核子科學家，伊朗以飛彈與無人機還擊，之後雙方將打擊面擴大到油氣田、港口、電視台等目標。外界擔心衝突恐擴大為中東戰爭並把美國捲入。

Axios引述4名消息人士指出，若成功促成魏科夫（Steve Witkoff）與阿拉奇（Abbas Araghchi）會面，雙方將討論一項涉及核協議與終止以伊戰爭的外交倡議。雖然會面尚待敲定，但這是川普為打消戰爭、重新拉回協商談判所做的其中一道最後努力。

美方官員證實，目前正考慮在本週與伊朗方面舉行會談。這場會談可能成為關鍵，決定美國會否參戰用軍事手段根除伊朗的核子計畫。

消息人士指出，川普團隊今天與伊朗商討舉行會談的提議；川普本人也在七大工業國集團（G7）峰會時稱「我們是用電話講，但最好還是當面談」。

川普於G7峰會期間和各國領袖商討需促成以伊停火。法國總統馬克宏告訴媒體：「美方已提議與伊朗會面，大家拭目以待。」

美方高層透露，川普認為摧毀伊朗福爾多（Fordow）地下濃縮設施所需的「碉堡剋星」炸彈，是迫使伊朗達成協議的關鍵籌碼。這種炸彈美國有，而以色列卻無。

這名官員形容是否動用「碉堡剋星」炸彈的決策是「轉折點」，並表示川普一向以協議與談判籌碼的邏輯思考，「而這（碉堡剋星炸彈）便是籌碼」。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）正力促川普下海參戰並轟炸福爾多。

川普今晚在社媒呼籲伊朗平民即刻撤離德黑蘭的貼文震驚中東，他旋即又提前結束在加拿大的G7峰會行程返回華府，專心以伊戰事。這兩件事連同德黑蘭傳出爆炸，一度讓以色列媒體與社群網媒稱美國參戰。

白宮發言人菲佛（Alex Pfeiffer）否認美國參戰的報導。他在X貼文道「美軍部隊仍維持防守態勢，這點未變。我們會捍衛美國利益」。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也在福斯新聞（Fox News）受訪時重申相同訊息，強調川普仍尋求達成協議，「總統川普希望能以和平方式解決」。

另據兩名來自美國通知消息國家的人士向Axios透露，川普政府15日告知幾個中東盟國，除非伊朗攻擊美國人員，否則美國不打算積極介入以伊戰事。

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美國協助以色列攔截來襲飛彈，但表明以色列是一己之力攻擊伊朗。美方的立場是如果伊朗為此報復攻擊美國人員，就是踩到紅線。

美軍尼米茲（Nimitz）航艦打擊群正前往中東，另有28架戰略加油機於15日從美國飛往當地。（譯者：陳亦偉）1140617