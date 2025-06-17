伊朗以色列衝突升高 美國增強中東軍力部署

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國國防部宣布，在伊朗與以色列衝突升高之際，將向中東派遣「額外軍力」；美國航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）在取消越南之行後，今天離開東南亞。

根據船舶追蹤網站Marine Traffic，格林威治時間今天13時45分，航空母艦尼米茲號穿越馬六甲海峽（Malacca Strait）駛向印度洋。

一名越南政府官員向法新社證實，原訂6月20日在尼米茲號航空母艦上舉行的招待會已經取消。尼米茲號原安排6月19日至23日訪問越南峴港（Danang），招待會是行程的一環。

這位官員分享一封來自美國大使館的信函，信中宣布美國國防部因「緊急作戰需要」而取消峴港活動。

在以色列與伊朗持續升級的空戰進行到第4天時，這艘世界上數一數二大的軍艦開始調動。儘管國際社會呼籲雙方緩和局勢，但空戰仍看不到結束的跡象。

在美國大使館發出信函數小時後，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）宣布，美國正加強在中東的軍事存在，以增強其「防禦態勢」。

赫格塞斯在社群平台X上發文說：「上週末，本人已指示對美國中央司令部責任區（United States Central Command Area of Responsibility）部署額外軍力。」

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據伊朗當局表示，以色列的攻擊迄今已造成至少224人身亡，其中包括高級軍事指揮官、核子科學家和平民百姓。

伊朗稱已向以色列發射一連串飛彈作為報復，並警告說，未來將採取「有效、針對性、更具破壞力的行動」。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140617